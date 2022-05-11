若因疫情影響 朱立倫：中常會將改視訊方式舉行

國民黨主席朱立倫11日主持中常會，抨擊政府防疫是5亂與5缺。（記者張嘉明攝）

2022/05/11 14:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日主持中常會發表談話指出，即便未來疫情發生變化，無法召開實體中常會，國民黨一樣會以視訊方式開會，下月初他赴美訪問，也一樣會透過視訊，參與中常會。

朱立倫指出，由於黨內有很多同志確診或居家隔離中，因此今日中常會原本要提名一些縣市，最後決定暫緩，但他也強調，相關工作不會停止，未來即便發生疫情變化，國民黨也不會因為群聚造成疫情，並且可以召開重要會議，下月初他有出訪行程，未來不論走到那裡，一樣可以視訊方式參與中常會，該提名通過的，都會照樣通過，不受影響，即便下週由於疫情停開中常會，還是可以視訊開會。

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朱立倫表示，一個多月來，全民感受到疫情上升，國民黨秉持負責任的在野黨，同島一命，希望全民健康，做好防疫，但這段時間以來民眾的感受卻是，政府不但沒有超前部署，而是普缺、普亂的情況，從2020年以來，先是缺口罩，全民搶口罩，到去年缺疫苗，造成全民恐慌，今年則是缺快篩試劑。

他強調，讓民眾感受最深刻的是，一旦確診後，藥在哪裡？民進黨欠缺同理心，無法感受民眾的痛苦，國民黨基於負責任的在野黨，監督政府，絕不容許勾結政治人物的不肖廠商發國難財，並要求開放民眾自主進口快篩，可以上網向國外購買少量快篩劑。

他批評，蔡政府昨天一方面說會做考量，另一方面又抹黑在野黨製造謠言，國民黨是要求讓民眾自行購買少量快篩，民進黨政府則是問A答B、假回答真抹黑，指揮中心已經變成造謠抹黑中心，從拚防疫變成拚政治。

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