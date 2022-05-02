M109A6自走砲軍購案 美方因「產線排擠」延3年交付

我國為強化砲兵戰力，因此在美國首肯下，預計自2023年至2025年籌獲40輛M109A6自走砲，不過，國防部今日證實，由於產線排擠，美方告知我國最快於2026年後方可交運，我方將持續與美方溝通協調。（取自美國陸軍臉書）

2022/05/02 12:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為強化砲兵戰力，因此在美國首肯下，預計自2023年至2025年籌獲40輛M109A6自走砲，不過，國防部今日證實，由於產線排擠，美方告知我國最快於2026年後方可交運，我方將持續與美方溝通協調。這也是近年來，美國對我軍售案延遲的罕見案例。

根據國防部公開預算書揭露，我國陸軍考量現役155公厘自走砲使用迄今已逾40年，構型老舊、欠缺數位指管及自動化射控功能，期藉籌獲「M109A6」新型155公厘自走砲，提升砲兵部隊快速應變及遠距精準打擊能力，以強化國土防衛基本戰力。軍方規劃，明年將獲得8輛，2024年、2025年則將各獲得16輛，全案總預算為173億8523萬1千元，自2020年至2026年。

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而美國總統拜登政府於去年8月4日，針對M109A6自走砲對台軍售案進行「知會國會」程序，並依法於1個月後生效，這也是拜登政府上任後首筆對台軍售案，總金額約7.5億美元。

不過，事隔不到一年，這筆對陸軍意義重大的軍售案卻將延後執行，國防部今日證實，此案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運。我方也將持續與美方溝通協調。而考量台澎防衛作戰精準打擊火力需求，已協同美方，研採精進替代方案，以符作戰實需。

由於此案預算原訂自2020年執行至2026年，若遞延至2026年起才能交付，預算期程與各年度執行額度都勢必需要調整，但軍方尚未確定先行撤案再行提報，或者於下年度調整預算排程。

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