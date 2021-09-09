多項軍備2024入台 陸軍戰力大進補

國防部明年度預算書顯示，我國將在二○二四年獲得首批卅八輛M1A2T戰車，屆時陸軍戰力將進一步獲提升。（法新社資料照）

2021/09/09 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕因應中共軍事威脅，國軍持續強化嚇阻與防衛作戰能力，根據國防部明年度預算書顯示，美國售我射程達三百公里的十一套「海馬斯」多管火箭系統，以及兩百五十枚肩射刺針防空飛彈，都表定於二○二四年交貨，若加上二○二五年、二○二六年以前完成交貨的M109A6自走砲、M1A2T戰車，陸軍戰力將趨於完備。

11套海馬斯將全數交貨

國防部明年度預算書揭示，陸軍自二○二○年至二○二七年編列一百五十一億餘元預算，向美國採購十一套「遠程精準火力打擊系統」，即為「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），預計二○二四年全數交貨。陸軍透過預算書說明，此案有助防衛作戰以「遠距精準」、「快速機動」及「大面積殺傷」火力，精確殺傷、摧毀、癱瘓登陸敵軍。

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根據美國國防部安合局發布訊息，我國向美國採購的HIMARS，包含六十四枚射程達三百公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），將成為我防衛作戰關鍵利器。

除了地對地打擊彈藥，美國在二○一九年同意售我兩百五十枚肩射刺針防空飛彈，陸軍明年度預算書揭示，針對案名為「人攜式短程防空飛彈」的肩射刺針飛彈，陸軍編列七十二．六億餘元跨年度預算，自二○一九年執行至二○二五年，預計在二○二四年獲得悉數飛彈、一○八套發射系統及敵我識別器。不過，由於我國海軍、陸軍先後與美方簽署發價書採購此飛彈，台美雙方已就兩項採購案合併之事協商，確切交貨時程預計今年底才會底定。

美方分別於二○一九年、今年同意售我一○八輛M1A2T戰車、四十門M109A6自走砲。國防部明年度預算書顯示，我國將在二○二四年累積獲得廿四門M109A6自走砲，同一年也將獲得首批卅八輛M1A2T戰車，屆時陸軍戰力將進一步獲提升。上述兩項軍備預算編列至二○二六年、二○二七年，但將於二○二五年、二○二六年完成交貨。

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