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    首頁　>　政治

    國民黨派誰選高雄受關注 朱立倫：大家推薦人選會逐一徵詢

    國民黨主席朱立倫表示，南部縣市長選舉有多位大家推薦人選，都會逐一徵詢。（記者王榮祥攝）

    國民黨主席朱立倫表示，南部縣市長選舉有多位大家推薦人選，都會逐一徵詢。（記者王榮祥攝）

    2022/02/24 16:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長人選頗受關注。主席朱立倫今表示，南部比較辛苦的地方，一定會推出最有戰力的最強戰將，目前有很多大家推薦的人選、會逐步徵詢，不管台南、高雄、屏東或嘉義，都會全力以赴。

    朱立倫今南下國民黨高市黨部，為國民黨專職幹部共識營南區場擔任講者，同時與基層黨工座談，了解地方整體態勢與需求。

    針對國民黨高雄市長人選，朱立倫強調整體布局現在已開始，會逐步針對各縣市，或者像南部比較辛苦的地方，一定推出最有戰力的最強戰將，希望到時可以團結一致，目前有很多位大家推薦人選，都會逐步徵詢，不管台南、高雄、屏東或嘉義，都會全力以赴。

    他也提到烏克蘭與俄羅斯戰火開打，認為和平最重要，無論區域或世界和平，都是國民黨長期關心的方向，和平、安全是國民黨愛台灣基本立場，也希望兩岸和平、區域和平，國民黨會捍衛國家安全。

    朱立倫進一步指出，國民黨長期以來都努力促進兩岸和平、同時堅定國家安全，包括這會期提出兵役法、後備軍人條例等，都是為堅定國家安全，也希望兩岸持續對話交流，在兩岸和平上努力。

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