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    朱立倫面臨2大挑戰！邱毅預告：年底再敗這個黨就走入歷史

    邱毅發文指出，朱立倫（見圖）領導權威受到兩大挑戰。（資料照）

    邱毅發文指出，朱立倫（見圖）領導權威受到兩大挑戰。（資料照）

    2022/02/23 19:38

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近日傳出黨內不和傳聞，前立委邱毅說，這讓朱立倫的領導權威嚴重受到挑戰，他也預告，年底九合一選舉情勢嚴峻，國民黨若再敗，「這個百年政黨大概就要走入歷史」。

    邱毅昨天在粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」PO文說，朱立倫受到的挑戰主要有二，一是黨中央組織「提名委員會」，朱立倫草率公布名單，本意是想造成事實，趕鴨子上架，沒想到侯友宜、盧秀燕、黃敏惠等三大諸侯，一點都不給朱立倫面子，公開表示拒絕加入，而另位納入名單的韓國瑜可能也隨後跟進。所謂朱立倫「令不出中央黨部」的傳言，似乎在此事件得到證實。

    二是朱立倫為因應選舉，模仿民進黨成立「選舉對策委員會」，甫回復黨籍的傅崐萁說他將擔任執行長。邱毅說，傅崐萁原是親民黨宋楚瑜的愛將，擔任過花蓮立委、縣長，被外界封為「花蓮王」，前段時間因為涉入「炒股案」被判刑確定入監服刑，現已刑滿出獄，選上立委，回歸國民黨。

    邱毅說，平心而論，傅崐萁是能幹的戰將，他掌兵符有助於國民黨年底選戰。但此時，國民黨又出現攻擊聲音，用「不具名黨政人士」指傅崐萁為爭議人物。這種攻擊方式，很類似過去馬英九愛將金溥聰的「小刀風格」，而馬金和他們的小跟班也確曾激烈反對傅崐萁回國民黨。

    邱毅最後說，國民黨現在是黨內士氣低落，內鬥頻頻，人人自危，分裂危機浮現，年底九合一選舉情勢嚴峻，若年底再敗，這個百年政黨大概就要走入歷史，但內鬥文化還越演越烈，怪不得有人建議更改黨名為「內鬥黨」。

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