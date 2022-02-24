中常委選風敗壞 朱立倫：違者取消參選資格 問題嚴重開除黨籍

國民黨主席朱立倫今出席黨內立法實務研討會，會前並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/02/24 11:15

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨中常委選舉傳出換票、買票風聲，國民黨主席朱立倫昨天才撂下國民黨有「同舟計畫」，但對於這樣的同志（換票、買票），「我們會請你立刻下船」的重話，今天他出席「國民黨立法實務研討會」受訪時進一步指出，違規者不但會取消參選資格，若被證明問題重大，一定開除黨籍。

朱立倫表示，只要參選人只要違反選舉規則，破壞黨的清譽，不但先取消參選資格，而且會送考紀會處理。

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對於自己日前拋出現在想2024選舉的人是敗類，被中廣董事長趙少康指為有自清的意味，朱立倫回應，他當然先自我要求，絕不能有私心，不考慮2024的問題，全黨現在一致讓黨變好，2022打贏才是重要任務。

有關國民黨立委傅崐萁昨日稱，國民黨年底縣市長選舉目標就是要拿下16席，黨主席會負起概括承受的責任，朱立倫則說，自己已經講過，黨的最高目標是希望拿下16席，六都部分希望要過半，現在正全力以赴，他還對記者說，「你要我下軍令狀？後面我再來下軍令狀！」

至於有前黨員批評朱立倫，現在才知道國民黨內鬥，他則呼籲所有目前仍未重返國民黨的昔日同志，希望大家回到這個黨，團結一致，過去發生種種不愉快的事，希望大家以大我、共同為2022勝選而團結。

朱立倫強調，執政黨最近透過各種方式，放出民調各種數據，就是要拉抬其他政黨，讓整個在野陣營分裂，民進黨可以從中獲利，所以他才說國民黨絕對不能內鬥，在野陣營也要團結，共同努力爭取年底勝選。

此外，針對中國國台辦發言人馬曉光宣稱，朱立倫去年當選得到中共總書記習近平的賀電，是國共交流對話基礎，媒體詢問，這是否算是施壓？朱立倫表示，國民黨對於兩岸交流基礎，一向根據黨章與黨綱規定，也一定會遵守並持續推動兩岸交流。

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