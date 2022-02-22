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    首頁　>　政治

    冷眼集》每次都船過水無痕

    2022/02/22 05:30

    記者林良昇／特稿

    政治權力重組總是伴隨著刀光劍影，不論是在明處或是暗處。這次，一些不滿的國民黨人鬧開的換票黑幕，實為政治權力重組過程中的黑暗面，雖不是前所未聞，但掀開後的陰暗，還是有點駭人，離開鮑魚之肆，才會知道房間內有多臭不可聞。

    長久以來，中常委、中央委員選舉囿於制度，演變成最有效率、最有可能當選的換票聯盟。諷刺地說，這形同是國民黨「前人」智慧的累積，因為這樣做最可能當選。

    換票雖可辯稱是人際網路的相互支援，投票出來就是民主，但換票聯盟能夠成立，除了一人選多人的制度基底外，最主要是龐大可供操控的人頭黨員，可進一步掌握大量黨代表、中央委員，甚至入主中常會，本質上已不是黨內民主。

    數十年來的人際網路及黨組織，如同金字塔堆疊，複雜程度就算是國民黨仍執政時期，恐都不能輕易打破，而中間可能出現的龐大利益交換黑幕，更非隨時可能要負政治責任下台的歷任黨主席們所能拆解置喙的。

    很多人在質疑「黨中央會不知道嗎？」這是個亙古習題，每任主席一被問到換票聯盟，當然都說不好、一定要辦，以圖清白名聲，但每次辦下來，結果是皆大歡喜，船過水無痕，團結為重。

    更何況，現在的黨中央幾無黨產，銀彈掛零，更在公投等接連挫敗後，耗盡政治能量。當前險惡情況，朱立倫想出的道路就是向地方勢力靠攏，無論是誰「通通同舟」。所謂換票聯盟，有人有資源，或許早就是「必要之惡」，是僅存的權力基礎，怎敢清理門戶？

    國民黨最嚴峻的冬天或許才開始，這個黨的民調如同最近的氣溫一樣探底，絲毫未有起色，但早已沒人喊改革，沒人想處理沉痾舊疾，只想著要靠選舉逼近來敦促團結，只想著如何自保，鄉愿以對，與探底的氣溫相比，現況反而是「日頭赤焱焱，隨人顧性命」了。

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