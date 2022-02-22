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    首頁　>　政治

    律師團挨批轉移首長涉案焦點 國民黨反批民進黨：濫權政治追殺

    國民黨成立2022中央律師團，黨主席朱立倫（中）主持記者會。（記者王藝菘攝）

    國民黨成立2022中央律師團，黨主席朱立倫（中）主持記者會。（記者王藝菘攝）

    2022/02/22 17:31

    相關新聞連結：
    國民黨成立律師團 民進黨批：轉移藍營首長涉案焦點

    〔記者施曉光／台北報導〕民進黨指稱，國民黨主席朱立倫今天宣布成立「2022中央律師團」，是轉移宜蘭縣長林姿妙遭二度搜索焦點。國民黨文傳會副主委林家興回擊說，司法應該毋枉毋縱，然而檢調三番兩次搜索宜蘭縣縣長官邸，這些作法很難讓人不去聯想到「政治追殺」等關鍵字，而民進黨政府動用檢警、監察系統「查水表」的種種劣跡，無一不證實了民進黨「政治介入司法」、「將司法做為選舉工具」的事實。

    林家興說，國民黨「2022 中央律師團成立記者會」採訪通知，昨天下午就已經發出，民進黨發言人周江杰連最基本的事實都搞不清楚，還攻擊朱立倫「轉移焦點」，根本不符合基本事實。

    林家興指出，近年來，民進黨動用檢、警、調、監察機關等國家機關，調查人民、政治追殺的案例屢見不鮮，從濫用「社會秩序維護法」查人民水表，反對萊豬進口的蘇偉碩醫師收到警方傳票，監察院大動作配合立委蘇治芬攻擊政治對手，到今日在「未有具體證據」、違反「比例原則」的情形下搜索宜蘭縣長官邸，以上種種事實都充分凸顯民進黨濫用權力，將黑手伸向司法的行徑。

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