非常堅持！第3次PO蛋架照 陳學聖：真的有人沒買到

陳學聖分享朋友傳給他賣場沒蛋的照片。（擷取自陳學聖臉書）

2022/02/23 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕前立委陳學聖日前在臉書PO出賣場雞蛋區架上空空的照片，被網友抓包其實還有蛋，隔日又PO出照片說，「最後的一盒也沒有了！」引發網友討論。他今天再度PO出朋友傳來台北不同兩區賣場雞蛋區照片說：「有人買到，也確實有人沒買到。」

陳學聖20日PO出賣場架上沒雞蛋照片，被網友發現其實還有幾盒放在不顯眼的位置，他隔天馬上跑回去同賣場，再拍一次照片說，「最後的一盒也沒有了！」引發網友討論，有網友說，現在雞蛋確實難買；有網友則認為，明明很多地方都還有，質疑陳學聖故意挑沒蛋的賣場拍照做文章，還有網友直接罵他無聊，何不做更有意義的事情？

請繼續往下閱讀...

對此，陳學聖今天在臉書分享媒體報導澳洲空運雞蛋來台的新聞，以及兩張朋友傳給他，分別來自台北南港、木柵賣場雞蛋區架上空空的照片，他寫道：「有人買到，也確實有人沒買到。」

陳學聖還說，如果不缺蛋，幹嘛空運趕進口？不是嗎？「我只是實話實說，有人要繼續酸，我也沒辦法了！再次希望大家買蛋都能買好買滿」！

臉書下方，網友紛紛留言說：「除了蛋，你是沒別的事好講嗎？上次post一張露餡的缺蛋照，現在也可以買到蛋又提進口，笑話！台灣空運進口的可多了！是都缺嗎？」、「好好走入人民的生活好嗎」、「別人酸的，也是實話實說啊。你是全面關心民生，還是專挑問題故意鑽牛角尖，你自己應該心裡很明白」、「還在說蛋」、「大家在討論俄烏情勢，這邊還在討論雞蛋」、「全台灣就你缺蛋」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法