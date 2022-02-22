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    楊寶楨控硬塞「歧視語言」 張雅琴在節目上是這樣說的......

    張雅琴昨天在節目批評楊寶楨、黃瀞瑩。（圖取自Youtube）

    張雅琴昨天在節目批評楊寶楨、黃瀞瑩。（圖取自Youtube）

    2022/02/22 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨因在臉書留下「大菊為重」的言論，被認為暗諷監察院長陳菊，引起風波，年代新聞台主播張雅琴昨日（21日）也在節目上批評二人行為。不過，楊寶楨今（22）日在臉書反控張雅琴，「把不知道哪裡來的歧視語言，塞到我嘴裡，由衷感到傻眼」。真的是這樣嗎？

    楊寶楨在臉書強調，「大菊為重」的「重」是指重要性和地位，卻被說成是重量、體重，「各界的謾罵我們都扛了，但看到張雅琴主播昨天在節目上，把不知道哪裡來的歧視語言，塞到我嘴裡，由衷感到傻眼。」

    楊寶楨控訴：「她（張雅琴）說我留言『菊姐隱居這麼久，應該連一般大門都走不過去了。』我何時留言過這樣的內容？一句『大菊為重』還可以超譯到這種程度？而且她還說我和瀞瑩是『殘破的花瓶』、『老小姐』，女人何苦為難女人？我們從頭到尾都沒有要性別歧視和攻擊他人，綠營人士卻能這樣人身攻擊？如此雙標，張雅琴主播應該公開道歉！」文章PO出後，台灣民眾黨粉專也在底下留言：「張雅琴主播請收回您的錯誤言論，別賠上自己過往累積的新聞專業！」

    不過，實際觀看節目可以聽出，張雅琴當時是說，「楊寶楨回說『大菊為重』，然後她（黃瀞瑩）就說『再重也要好好調查真相啊』，然後下面就開始『有人』留言說『過了這麼多的神隱啊，恐怕大門都過不去了......』」。可見張雅琴當時並沒有將網友的言論移花接木，反而恐怕是楊寶楨借題發揮、轉移砲火。

    相關影片 40：00處。

    台灣民眾黨台北市議員參選人楊寶楨今天在臉書發文，指稱「各界的謾罵我們都扛了，但看到張雅琴主播昨天在節目上，把不知道哪裡來的歧視語言，塞到我嘴裡，由衷感到傻眼」。（資料照，記者方賓照攝）

    台灣民眾黨台北市議員參選人楊寶楨今天在臉書發文，指稱「各界的謾罵我們都扛了，但看到張雅琴主播昨天在節目上，把不知道哪裡來的歧視語言，塞到我嘴裡，由衷感到傻眼」。（資料照，記者方賓照攝）

    台灣民眾黨在貼文底下聲援楊寶楨。（圖取自臉書）

    台灣民眾黨在貼文底下聲援楊寶楨。（圖取自臉書）

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