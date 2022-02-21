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    蓄意忽略黃瀞瑩這句話！ 沈榮欽：明顯對陳菊體重進行人身羞辱

    黃瀞瑩（圖右）近日與楊寶楨一搭一唱，以「大菊為重」等言暗諷監察院長陳菊（圖左），引發外界批評。（資料照，本報合成）

    黃瀞瑩（圖右）近日與楊寶楨一搭一唱，以「大菊為重」等言暗諷監察院長陳菊（圖左），引發外界批評。（資料照，本報合成）

    2022/02/21 20:55

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨以「大菊為重」等言暗諷監察院長陳菊，引發外界批評。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，至今替黃瀞瑩、楊寶楨辯護的人都蓄意忽略黃瀞瑩「再重也要好好調查真相啊」這句話，明顯是針對陳菊的體重而進行人身羞辱。

    黃瀞瑩16日在臉書發文，質疑監察院有一篇報告批評台北市政府輕忽北農疫情，她狠酸：「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」楊寶楨也再貼文留言「大菊為重」，黃瀞瑩則留言回應，「再重也要好好調查真相啊」。

    對此，沈榮欽在臉書粉專「沈榮欽專頁」發文表示，至今所有替黃瀞瑩與楊寶禎辯護者都刻意誤忽略兩人的對話，僅從楊寶楨的「大菊為重」從各方面為兩人開脫，而蓄意忽略黃瀞瑩的回應：「再重也要好好調查真相啊。」沈榮欽直指，從兩人對話的脈絡而論，楊寶楨與黃瀞瑩明顯是針對陳菊的體重而進行人身羞辱。

    沈榮欽接著指出，黃瀞瑩對政治的媚俗到難以置信的地步，有意參選議員的她至今未提出政策，以為各種修圖照片與公關就是一切；而自市府離職的日期也極為巧妙，要將所有市府資源用至最後一分，「頗有民眾黨寄生國會、寄生市府之風」。

    沈榮欽批評，民眾黨人一向落伍自私，主席柯文哲各種土包子的歧視言論，也只有台大醫學院能夠容忍，要放在西方大學恐怕早就因歧視而遭開除，「有這樣的黨主席，自然會有這般的從政黨員」。

    沈榮欽更直言，民眾黨標榜黃瀞瑩、楊寶禎的外貌可用來吸引豬哥票，固然是對政治的侮辱，但楊寶楨與黃瀞瑩的心靈竟然可以「醜陋」到這種地步，更是令人卻步。

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