民眾黨多人圍剿陳菊 張之豪：只為幫柯文哲報「老鼠怨」

民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）。（資料照，本報合成）

2022/02/21 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩與民眾黨發言人楊寶楨近日因在臉書留下「大菊為重」言論，被認為是暗諷監察院長陳菊的外貌，引發爭議；民眾黨另一位台北市議員參選人吳怡萱也點名批評監察院「淪為東廠」。對此，民進黨基隆市議員張之豪表示，民眾黨這樣羞辱陳菊，只是為了幫黨主席柯文哲報「老鼠怨」。

張之豪在臉書表示，黃瀞瑩、楊寶楨兩人事後一再「硬凹」不願道歉，民眾黨另一位候選人吳怡萱在臉書寫下：「當初讓當權者流汗的，現在成了當權者，結果一樣讓人流汗，監察院變東廠。」張之豪說，這才讓他知道，原來民眾黨一直覺得自己「被迫害」。

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張之豪指出，民眾黨上下怨恨陳菊，是因為8年來，監察院對柯文哲市府提過48件糾正案，為全國之冠，弄了半天，這一切都只為了3個字：「老鼠怨」。對此，他不禁諷刺，「陳菊的『被迫害』，是『被關到死牢裡』；柯文哲的『被迫害』，是『被監察院糾正』。」

張之豪批評，一大群成年人為一個「62歲、工作表現差、考績差」的人抱不平，所以群起霸凌他人，對他人人身攻擊，這是「很下流、很下流」的行為，「我所不能容忍的，是這群人，為了自己的短期政治目標，來妄言、詆毀台灣民主的基石。」

張之豪表示，如果沒有陳菊一代人為台灣民主犧牲奉獻，衝撞黨國威權體制，根本不會有今日的台灣民主可以享受，「你們做你們的巨嬰心態具體化的政治攻防，都無所謂。但你們因而詆毀台灣民主基石，恕我們必須出聲制止。」

民眾黨台北市議員參選人吳怡萱也在臉書批評監察院「淪為東廠」。（圖取自臉書）

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