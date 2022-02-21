為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨多人圍剿陳菊 張之豪：只為幫柯文哲報「老鼠怨」

    民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）。（資料照，本報合成）

    民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）。（資料照，本報合成）

    2022/02/21 18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩與民眾黨發言人楊寶楨近日因在臉書留下「大菊為重」言論，被認為是暗諷監察院長陳菊的外貌，引發爭議；民眾黨另一位台北市議員參選人吳怡萱也點名批評監察院「淪為東廠」。對此，民進黨基隆市議員張之豪表示，民眾黨這樣羞辱陳菊，只是為了幫黨主席柯文哲報「老鼠怨」。

    張之豪在臉書表示，黃瀞瑩、楊寶楨兩人事後一再「硬凹」不願道歉，民眾黨另一位候選人吳怡萱在臉書寫下：「當初讓當權者流汗的，現在成了當權者，結果一樣讓人流汗，監察院變東廠。」張之豪說，這才讓他知道，原來民眾黨一直覺得自己「被迫害」。

    張之豪指出，民眾黨上下怨恨陳菊，是因為8年來，監察院對柯文哲市府提過48件糾正案，為全國之冠，弄了半天，這一切都只為了3個字：「老鼠怨」。對此，他不禁諷刺，「陳菊的『被迫害』，是『被關到死牢裡』；柯文哲的『被迫害』，是『被監察院糾正』。」

    張之豪批評，一大群成年人為一個「62歲、工作表現差、考績差」的人抱不平，所以群起霸凌他人，對他人人身攻擊，這是「很下流、很下流」的行為，「我所不能容忍的，是這群人，為了自己的短期政治目標，來妄言、詆毀台灣民主的基石。」

    張之豪表示，如果沒有陳菊一代人為台灣民主犧牲奉獻，衝撞黨國威權體制，根本不會有今日的台灣民主可以享受，「你們做你們的巨嬰心態具體化的政治攻防，都無所謂。但你們因而詆毀台灣民主基石，恕我們必須出聲制止。」

    民眾黨台北市議員參選人吳怡萱也在臉書批評監察院「淪為東廠」。（圖取自臉書）

    民眾黨台北市議員參選人吳怡萱也在臉書批評監察院「淪為東廠」。（圖取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    SHAME ON YOU！ 導演葉天倫轟黃瀞瑩、楊寶楨：無知加可恥
    2022/02/21 18:20

    SHAME ON YOU！ 導演葉天倫轟黃瀞瑩、楊寶楨：無知加可恥
    民眾黨2參選人言行惹議 台灣基進主委李宗霖：對歷史的無知
    2022/02/21 16:41

    民眾黨2參選人言行惹議 台灣基進主委李宗霖：對歷史的無知

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    民眾黨2女將酸「大菊為重」不必道歉？ 柯文哲：一笑置之就好
    2022/02/21 16:38

    民眾黨2女將酸「大菊為重」不必道歉？ 柯文哲：一笑置之就好
    黃瀞瑩涉諷陳菊外貌 「湧言會」女將齊轟：如柯文哲般可恥可悲
    2022/02/21 14:56

    黃瀞瑩涉諷陳菊外貌 「湧言會」女將齊轟：如柯文哲般可恥可悲

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播