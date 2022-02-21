都是They的問題？ 批民眾黨2女硬拗 黃郁芬：想起他「加S」言論

無黨籍北市議員黃郁芬。（資料照）

2022/02/21 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕針對民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩與楊寶楨言論疑似暗諷監察院長陳菊外貌，無黨籍台北市議員黃郁芬抨擊兩人硬拗與合理化自身行為的態度，讓她想起「核能流言終結者」創辦人黃士修，針對北一女校慶攤位「聊天收費」留言問「有加S嗎」的噁心言論。

黃郁芬在臉書表示，黃瀞瑩與楊寶楨以「大菊為重」的言論羞辱陳菊「一點都不好笑」，真正令人氣憤的，是兩人明知道自己在外貌羞辱、卻不斷硬凹與合理化自身行為的態度，「兩位民眾黨議員擬參選人，大剌剌的對女性政治人物外貌羞辱與嘲笑，引起許多爭議」。

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針對黃瀞瑩和楊寶楨回應「我們絕對不會去攻擊他人的身材。只能說戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視了」、「有時候超譯就跟『超買』一樣是一種特殊技能。心中有鬼，看別人都是鬼」，黃郁芬諷刺地說「言下之意就是：都是They的問題。是你們亂解讀、不是我的問題」，但真的「都是They」的問題嗎？

「這讓我不禁想起黃士修。」黃郁芬舉例指出，黃士修曾針對北一女學生校慶提供「陪聊服務」留言「有加S嗎？（掏皮夾）」，被抨擊噁心低級後，才辯解「我是說，study-accompanying（指學伴）」，而黃士修不可能不知道「加S」有色情涵義，「但他還是把低級當好笑，留言被罵後才在那邊大聲辯解、酸別人曲解他的意思」。

黃郁芬進一步指出，「大菊為重」是否涉及對女性外貌的羞辱？去翻一下網路酸民都怎麼使用此諧音就知道，「在絕大多數的語境下，這都指涉對女性身材的貶抑。」

「楊寶楨與黃瀞瑩知不知道？」黃郁芬認為，若不知道這層涵義卻隨便用這個詞，就是既不謹慎、又對一般民眾毫無掌握，若知道這層涵義、卻還是留言、被罵後才在辯解，「這種會嘲笑別人身材的人，能做好政治工作、服務人民嗎？」

黃郁芬強調，每個人都有每個人自己獨特而可愛的樣子，應該被珍視、而不被刻板印象所框架，更不該成為被嘲笑與攻擊的箭靶，「這才是新政治該有的理念」。

核能流言終結者創辦人黃士修。（資料照）

黃士修2020年針對北一女校慶攤位「聊天收費」一事，留言問「有加S嗎？」慘遭網友砲轟。（圖取自臉書）

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