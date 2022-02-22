反貪組織查瑞士銀行帳 爆「宋楚瑜」名下曾有4.1億

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）今（21）日將瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的解密帳戶資料提供給全球46家外媒，其中亞洲政治人物帳戶分類驚見「宋楚瑜」，在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元。（圖取自OCCRP網站）

2022/02/22 01:08

首次上稿 2/21 23:00

更新時間 2/22 01:08

〔即時新聞／綜合報導〕國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）今（21）日將瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的解密帳戶資料提供給全球46家外媒，其中亞洲政治人物帳戶分類驚見「宋楚瑜」，在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元，引起我國國內多位政治人物質疑，認為當事人有必要出面說清楚。

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根據OCCRP報告內容，宋楚瑜（James Soong Chu-yu）1993年在瑞士信貸銀行開戶，該戶頭中最高餘額曾達瑞士法郎1367萬7418元（折合台幣約4億1515萬元），一直到2010年該戶頭才停止運作。

OCCRP也提及，宋楚瑜曾任中國國民黨秘書長，也在台灣政壇活躍超過30年，2020年間曾參選台灣總統失敗。

此外，報告內容也提到，宋楚瑜曾被國民黨指控虧空黨內公款而告上法院，最終雖然撤訴，但他後來又被法國前外交部長杜馬斯（Roland Dumas）指控涉入1991年拉法葉軍購弊案、收受廠商回扣，當時宋楚瑜曾否認所有指控，最後也因證據不足而撤訴。

多位政治人物籲宋交代鉅款來源

對此，民進黨台北市大安文山區市議員參選人趙怡翔，今日晚間也分享此報告內容，並呼籲宋楚瑜對OCCRP的指控儘速提出回應，向台灣民眾清楚交代他為何在擔任公職時開設瑞士銀行帳戶，且4億鉅款的來源和去向。

台灣基進台南市東區市議員參選人李宗霖也質疑：「一生擔任台灣公職及黨職的他，到底是擔任什麼公職薪水這麼高呢？」。

民進黨立委王定宇也問同為親民黨籍的台北市副市長黃珊珊：「不知道宋楚瑜一手提攜的黃珊珊副市長，怎麼看待此事？是否願意一起呼籲『宋省長』出面說清楚？」

瑞士信貸銀行則針對這項報告發出聲明表示，「瑞士信貸銀行強烈反對任何對本行商業業務慣例的指控和干擾」，並斥責這些指控和報導都是「被選擇性曲解或擷取的資訊，以及對銀行處理業務的方式的污名化」。

但瑞士信貸銀行也坦承，報告中的諸多指控距今已遠，當時的歷史時空環境，尤以「法規、業務及對金融機構的要求」而言，與今大不相同。

據悉，宋楚瑜自1989年至1993年間擔任中國國民黨秘書長，1993年至1998年先後接任台灣省政府主席、台灣省省長。他也曾經五度參與總統選舉，其中4次是角逐總統、一次則是搭檔競選副總統。

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