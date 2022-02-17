枋山鄉長外遇被偷拍「案外案」 7警1戶政涉貪洩密被訴

屏東枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍勒索六百萬元，檢方偵辦期間意外查出「案外案」（資料照）

2022/02/17 05:30

〔記者李立法、黃良傑、黃佳琳／綜合報導〕屏東枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍勒索六百萬元，檢方偵辦期間意外查出「案外案」，陸續揪出七名涉嫌貪瀆或洩密的刑事小隊長、偵查佐及一名戶政人員，屏東地署檢分別依貪污治罪條例收賄、行賄及洩密等罪起訴八名公務員及周姓等十一名徵信業者與員工共十九人。

屏檢因偵辦「洪案」意外發現安心等多家徵信社業者、員工為了替客戶追討債務、尋人，向警方及戶政人員行賄，透過警署戶役政及戶政系統取得當事人的個資，以遂行徵信業務或轉賣給其他業者獲利。

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檢廉去年陸續揪出涉案的高雄市警局刑事偵查小隊長林仁傑、宋奎維，及偵查佐郭壹清、林佑宇、盧秉義、沈昱良共六名警務人員，擴大追查後，又發現新北市警局樹林分局偵查佐鄭凱揚（已離職）及雲林縣虎尾戶政員邱碩炫也涉案，連同行賄取個資的黃姓、徐姓、周姓等十多名徵信業者、員工一併送辦。

屏檢查出，戶政員邱碩炫涉嫌以每筆四千元代價出賣民眾個資給徵信業者，不法獲利九十四萬七千元，員警方面，郭壹清涉嫌收賄二十多萬元、宋奎維涉嫌收賄三萬二千元、林仁傑涉嫌收賄二萬二千元、林佑宇涉嫌收賄一萬八千元，盧秉義、沈昱良及鄭凱揚三名偵查佐受涉案同事或熟識的徵信業者請託，利用職務調查民眾個資，涉嫌洩密及違反個資法。

屏檢偵辦期間，先後對周姓等五名涉案徵信業者、五名員警及一名戶政人員共十一人聲押獲准，檢方日前偵結，因「洪案」衍生的貪瀆洩密「案外案」共起訴十九人，包括七名警察、一名戶政人員、十一名徵信業者及員工，被羈押的十一人陸續以十萬元不等金額交保。

高雄市警局指出，已對涉案員警犯罪期間的單位、職務，連帶追究相關主官管考監不周責任，包括岡山分局、三民一分局、刑警大隊；違法員警也已停職處分，今天人評會不排除祭出最重兩大過免職。

枋山鄉長洪啟能外遇遭徵信業者偷拍勒索600萬元「案外案」，屏檢依貪瀆等罪起訴涉貪7警及1戶政員。（記者李立法攝）

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