北市議會國民黨團「甲動」決戰重陽禮金覆議案 柯文哲轟：帶頭違法

台北市長柯文哲今批，按法令覆議案應採無記名投票，議會國民黨團強制要求拍照記名已然違法，若議會帶頭違法將無法令社會大眾信服。 （記者鄭名翔攝）

2021/12/21 17:15

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府針對台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」提出覆議案，明日北市議會將對覆議案再進行表決，國民黨團已發出「甲級動員令」並採錄影記名投票；對此，台北市長柯文哲今批，按法令覆議案應採無記名投票，強制要求拍照記名已然違法，若議會帶頭違法將無法令社會大眾信服。

柯文哲上任後取消台北市65歲以上長者每年1500元的重陽敬老金，國民黨團上月重啟審議冰凍2年的台北市重陽節禮金致送自治條例，經表決通過不排富版本，要求北市府恢復發放敬老金，但柯文哲堅決反對並提覆議案，國民黨團今已下達甲動並採錄影記名投票、若跑票則祭出罰款，將強勢決戰北市府。

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柯文哲今出席北市信義區里長市政座談會前受訪時表示，按規定市府提覆議案，議會得請首長出席說明，此涉及理念問題，仍會在投票前持續向議會爭取說明的機會，希望爭取議員支持理念。

而對於國民黨發動「甲動」，柯文哲認為，法治國家中除了要求國民守法，更重要是要求政府守法，按照法令覆議案應採無記名投票，議會就須遵守，若要求議員投票記名拍照則違反法律，重批議會自己帶頭違法將無法令社會信服。

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