營造「祥和」氣氛？ 柯文哲熱臉送橘子「慰勞」議員挨嗆

柯文哲至議會送議員橘子，不少議員不願上前合照，僅有的同框者幾乎都是國民黨議員。（記者郭安家攝）

2021/12/14 18:43

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求台北市政府恢復發放重陽敬老禮金，台北市長柯文哲反對，預計本週三或下週三將覆議案送議會表決，柯文哲今天（14日）還與市議會議長陳錦祥至議會各委會送議員橘子致意，尋求支持意味濃，卻接連被市議員嗆要檢討大巨蛋責任、作秀，柯文哲奉上水果，不少議員連上前同框合照都不願意。

會後柯文哲受訪說，「我到議會來怎麼會一片祥和？只有北韓才有」，議員是監督的角色，本來就有義務、也有權利去監督你，北市府被盯是應該的。

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對於敬老金覆議案送議會，可能採不記名投票表決；柯文哲表示，提出覆議是北市府的義務，審查是議會的權利，會盡力去拜訪、說服、說明，民主政治是說服的過程，還沒比賽怎麼會馬上先認輸？一定要拚戰到最後一秒，真的不行再看下一步怎麼處理。

對於國民黨、民進黨都傾向不讓柯文哲至議會今天大會說明，柯說，由議會決定是否讓市府爭取說明，還是依法行政。

柯文哲與議長慰問議會各委員會審查預算的議員，並捧著水果箱與陳錦祥、現場議員合照，但不少議員不領情，也未與柯握手，議員洪健益嗆說作秀，議員吳世正則當場批柯，大巨蛋檢討報告只有市長沒被檢討。

柯文哲（左二）至議會送議員橘子，不少議員不願上前合照，議長陳錦祥（右）忙著打圓場。（記者郭安家攝）

柯文哲至議會送議員橘子，被議員吳世正（右）嗆大巨蛋撇責。（記者郭安家攝）

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