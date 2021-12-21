北市重陽敬老金覆議案明投票表決 國民黨團「出招」盯人防跑票

台北市長柯文哲堅決反對恢復發放重陽敬老金，提出覆議案，議會22日表決，藍綠黨團祭甲級動員反制。（資料照）

2021/12/21 17:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會上月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求台北市政府恢復發放重陽敬老禮金，但台北市長柯文哲反對，提覆議案明將送議會採不記名表決，北市議會藍綠黨團明天擬發動「甲級動員」表決決戰北市府，國民黨團為防跑票，黨團會議後決議，由於採不記名表決，需用手機全程錄影按「贊成」的過程，沒完整錄影表決過程者將罰款1萬並送黨部考紀會處分，創下台北市議會首例。

柯文哲上任後取消台北市65歲以上長者每年1500元的重陽敬老金，國民黨團上月重啟審議冰凍2年的台北市重陽節禮金致送自治條例，經表決通過不排富版本，要求北市府恢復發放敬老金，但柯文哲堅決反對並提覆議案，遭藍綠議員砲轟不尊重議會，若覆議案未通過，柯應負政治責任。

請繼續往下閱讀...

按台北市議會議事規則第60條規定，若經出席議員3分之2同意者，即維持原議決案，若同意票數未達出席議員3分之2者，即不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前相同之決議。

國民黨團會議決議，在大會表決前，由書記長王欣儀代表黨團發言譴責柯市府，黨內議員將名牌置於表決器前，於表決時起立，並同時自行以手機於開始表決至議會宣布表決結束期間全程無間斷錄影，按「贊成」原決議議案，表決錄影畫面於表決結束後立即回傳影片至黨團群組。

國民黨團指出，因該案屬重大議案，違反甲動、黨團決議及無完整錄影表決過程並回傳影片者，除罰款1萬元，還會送黨部考紀會處分。

民進黨台北市議會黨團總召梁文傑受訪表示，民進黨有甲級動員，就是黨員直接投票，並無其他要求，兩黨政治文化不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法