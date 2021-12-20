公投沒過怪王力宏？黃暐瀚籲國民黨認清現實

藍營在公投失敗後不斷找藉口，黃暐瀚呼籲要看清現實。（資料照）

2021/12/20 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投終於在18號落幕，四項提案都被否決，許多藍營人士因此相當崩潰，紛紛找理由，將失敗原因歸咎於「公投已死」、「民進黨其實沒贏」、「蔡少了400萬票」、「都是侯友宜扯後腿」、「被王力宏害了」等等。對此，名嘴黃暐瀚呼籲國民黨跳出同溫層，認清現實，「眼前，台灣民意，就是綠大於藍。」

黃暐瀚在臉書表示，此次公投正反雙方都未過25%，但絕不等於公投已死，兩年後的8月第4個星期六，照樣會有公投，未過25%只代表這次投票意願不高，「不過，若換成民進黨提出公投案，就可能有辦法單過25％，所以直接宣佈『公投已死』，並不精確。」

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針對「民進黨其實沒贏」的論述，黃暐瀚指出，公投的門檻有兩個，一個是「贊成多於反對」，另外則是「跨過25%門檻」，這次四大公投都是逆局開場，除了核四，民調上都是贊成多於反對，結果四大公投，不但全都沒跨過25%，贊成票還通通輸給了反對票，這是公投大敗，民進黨成功阻擋四大公投。

至於「蔡少了四百萬票」方面，黃暐瀚說，「這次投票率41%，去年總統大選則是74.9%。投票率差了34%，你說蔡總統少了四百萬票，他該害怕？要怕什麼？連逆風的『對事公投』都能『起死回生』，遇到『對人的選舉』，還不甩你國民黨幾條街，狠贏幾百萬票？民進黨要擔心什麼？」

黃暐瀚直言，眼前台灣民意，就是綠大於藍，國民黨應該要認清現實，想讓民眾不投民進黨，得要有選民自己的因素，而非整天喊「教訓民進黨、藍天再現」之類的口號，「因為此刻在台灣，依舊想教訓國民黨的人，可能遠比想要教訓民進黨的，更多。」

部分藍營人士將失利矛頭指向新北市長侯友宜，黃暐瀚則舉例反駁，如果不喊「四個同意」，就是罪人，是破口，但早早喊出「四個同意」的雲林縣、嘉義市、彰化縣，這次卻是通通「不同意多於同意」，對此他也不禁質疑，「請問縣市長喊話，就有用嗎？」

還有人將失敗歸咎於王力宏事件將大眾焦點轉移，黃暐瀚則認為這是最瞎的藉口，「不管有沒有王力宏，投票率就是低！就算有重大影視新聞，佔據版面，如果前天是選總統，投票率照樣輕鬆開過七成。誰跟你王力宏影響投票率？不要亂扯了。」

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