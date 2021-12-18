朱立倫晚間PO敬禮背影！網友：未來國民黨會輸到脫褲

公投四大案遭到「完封」否決，朱立倫卻在臉書附上一張對著中正紀念堂敬禮的背影照，接著罵執政黨獨裁。（圖取自朱立倫臉書）

2021/12/18 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投案選票全數開出，根據中選會公布的完整開票結果顯示，除了四案同意票數皆未達門檻之外，不同意票均大於同意票，四大案遭到「完封」否決。對此，國民黨主席朱立倫在臉書附上一張對著中正紀念堂敬禮的背影照表示，「台灣『公投已死』」還自行發明「民主獨裁」一詞，讓底下網有不買單表示，「檢討多數民意？」

朱立倫在臉書表示，要正式向全國同胞以及全體黨員同志致上歉意，並說這次公投的結果，看到台灣「公投已死」，還說一個「民主獨裁」的政府可以依靠行政資源，再次戰勝了人民、碾壓民意。顯然不接受最後人民意志的結果，並反過來持續指責都是執政黨政府。

請繼續往下閱讀...

朱立倫根據結果自行分析認為，投票回歸到政治動員的藍綠基本盤，中間選民因為工作、學業，而無法回家行使公民權利。

不過這番說辭並沒有說服朱立倫臉書底下的網友們，網友們個個點出此次公投國民黨催不出同意票的癥結表示，「公投本來就不是教訓誰的工具，自己搞錯還怪東怪西，怎麼不怪自己。當初選總統騙說淡水阿嬤，之後硬幹換柱，現在公投失敗怪公投、怪政府獨裁.....自己都沒問題？」、「公投失敗不是因為你們努力不夠，是因為你們的主張違背多數台灣人民的意志。」、「民主獨裁是什麼啦，不要自己亂造字喔」、「我覺得這次不是只有辭職這麼簡單就能解決欸」、「這就是民意，不是獨裁……再不思考原因，未來選舉國民黨都會輸到脫褲子。」網友們個個中肯的公投結果點評，都獲得不少人按讚支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法