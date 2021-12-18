四大公投沙鹿區投票數低於罷免案 李雨蓁：顏家只為私利不顧黨

李雨蓁發文表示，此次公投，沙鹿區最高同意票也只有1萬6千多票，顯示顏家「只為私利不顧黨」。（資料照）

2021/12/18 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕四項公投案（重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁、反萊豬）今（18）晚開票，結果為全數未通過。台灣基進組織部主任李雨蓁發文表示，2020年台中市第二選舉區立法委員選舉以及今年該區的罷免案投票結果，都可以看到顏家在沙鹿區有近2萬票的基本盤，然而此次公投，沙鹿區最高同意票也只有1萬6千多票，這讓李雨蓁直指，此次公投票數沙鹿區開成這樣，顯示顏家「只為私利不顧黨」。

李雨蓁今日發文表示，顏家一向以沙鹿區作為票倉大本營，在2020年台中市第二選區立法委員大選時，前立委陳柏惟在沙鹿區以2萬7863票擊敗當時該區立委顏寬恒的2萬6985票，差距878票；在今年的罷免中，顏寬恒以同意票1萬9922票，大過於不同意罷免1萬7670票拉下陳柏惟。

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李雨蓁指出，很明顯的，近2萬票就是顏家在沙鹿大本營中，傾全力能夠動員的基本盤，若對比此次公投最後結果，以「公投綁大選」最高同意票1萬6480票來看，顏家這次根本在地方組織動員上毫無動作。

李雨蓁表示，今晚的公投結果，可以看得出來中國國民黨已明顯與台灣民意相反，在這個過程中，有許多藍營人士因明確表態不完全認同黨所主張的「四個同意」訴求，而遭到出征。

李雨蓁也說，但披著國民黨籍的顏寬恒卻是選擇更可恥的方法，偶爾開開記者會砲轟明確表態四個不同意的台中第二選區立委補選候選人林靜儀，或是在造勢場合裝腔作勢喊喊四個同意，實際上壓根沒出力，行為之卑劣。這讓李雨蓁直指：「這就是顏家！只為私利不顧黨、不顧民眾、不顧台灣的顏家！」

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