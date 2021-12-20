台中公投綁大選同意壓過不同意 政壇解讀：台中人真愛排隊?

台中四項公投竟然只有公投綁大選同意票贏過不同意，有人解讀，由知名拉麵店進來引發排隊商機，難道台中人真的不排斥排隊投票?（圖由台中市選委會提供）

2021/12/20 07:29

〔記者唐在馨／台中報導〕4 大公投已落幕，被認為是藍軍重鎮的台中市竟然只有公投綁大選同意票贏過不同意票，連市長盧秀燕公開宣示的反萊豬都沒有通過，讓政壇人覺得訝異，也有人解讀」難道台中人就是愛排隊」從知名拉麵店店排到公投綁大選，都不覺得累?

中市昨天四項公投投票率都超過四成二，其中「核四重啟」同意票為47萬4423票，不同意為50萬零786票，「反萊豬進口」同意票48萬4612票，不同意49萬521票，「珍愛藻礁」同意票為47萬6279票，不同意為49萬8457票，唯一同意票大於不同意票為「公投綁大選」同意票為48萬8644票，不同意為48萬7288票。

請繼續往下閱讀...

對此，政壇人士都覺得訝異，因為公投前不少藍營人士都覺得反萊豬在台中一定會過，投票前也因為中火而在藻礁及核四議題上藍綠都有攻防，比較少提到公投綁大選，沒想反而是公投綁大選，同意票壓過不同意票，讓人懷疑」台中人真難捉摸」。

不過，卻有人覺得如果想到台中消費市場，只要有特賣會或是特別產品進來，就會大排長龍，例如先前知名拉麵店進駐台中，人龍形成話題，又或是過去百貨公司福袋，限量產品上市等，以及米其林餐廳一公佈訂位就排到三個月後，讓政壇人士在討論時不禁懷疑，」難道因為這種不排斥排隊的個性」，才讓公投綁大選同意票壓過不同意?

但也有政壇人士表示，如果用消費市場來解讀台中人不排斥排隊來解讀公投綁大選會過可能也是有趣的角度而已，應該是在台中常常有政黨輪替的情況，合併升格後三任市長都不一樣，公投綁大選具有不論那一個政黨都有可能是受益者的可能，所以導致這次公投中成為唯一在台中通過的選項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法