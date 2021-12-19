朱立倫稱「公投已死」 管碧玲舉新竹「喝好水」打臉：沒反省能力

民進黨立委管碧玲舉新竹市「喝好水」公投為例，表示只要是好的倡議，要通過公投門檻是輕而易舉。（資料照）

2021/12/19 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投於昨日落幕，四項提案全都遭到否決，國民黨主席朱立倫痛心表示「公投已死」。對此，民進黨立委管碧玲舉同日舉辦的新竹市「喝好水」公投為例，表示只要是好的倡議，要通過公投門檻是輕而易舉。

管碧玲在臉書表示，這一次的公投投票率41.09%，在台灣歷次公投之中排名第三，居中位數，但其中最值得重視的，是新竹市的投票行為，新竹市民在四大公投，投出四個同意大於不同意，但是沒有任何一題有任一方超過25%；不過，卻有高達85%新竹市民投下同意票，讓地方性公投的「喝好水」公投成立了！

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管碧玲指出，新竹市民在全國性公投和地方性公投中，出現分裂投票，背後有兩個意義，一，每一張選票都是經過思考的；二，是題目在決定投票率，「從新竹市民的投票行為，提案方應該要獲得的啟示，應該是：這一次的公民投票，提案方所提出來的題目，沒有獲得廣大人民的共鳴。」

管碧玲說，如果公投題目像喝好水這一題那麼獲得共鳴，台灣的選民將不分黨派的支持，超過總選票25%而「成立」也是輕而易舉，「這一次的公民投票，有一題是成立的，就證明沒有綁大選，仍然有公投案可以成立，也證明了題目決定公投能否成立，未來無論是全國性投票或地方性投票，只要有好的倡議，台灣人民用公投直接決定政策的可能性獲得的證明，朱立倫故意看不見新竹市公投案成立的事實，說公投已死，是完全沒有反省能力的黨主席！」

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