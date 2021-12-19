為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨、民眾黨、時力猛批公投結果 基進：若贏了會這樣說嗎

    台灣基進新聞部主任張博洋批評國民黨、民眾黨、時代力量對公投結果的說法。（記者王榮祥翻攝）

    台灣基進新聞部主任張博洋批評國民黨、民眾黨、時代力量對公投結果的說法。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/19 23:19

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨、民眾黨、時代力量相繼批判公投結果，台灣基進新聞部主任張博洋一打三，嗆三個政黨輸了就罵人獨裁、不具代表性，若贏了會這樣說嗎？這種輸不起的精神，是台中某立委候選人教你們的嗎？

    針對國民黨主席朱立倫說「公投已死，對於結果相當遺憾，這是對台灣民主非常大的傷害」；張博洋驚嘆不是吧？！公投都國民黨發動的，早上出門說「這是台灣民主的展現」，晚上輸了就說「公投已死、民主傷害」，那今天若國民黨贏了不就要說「公投超棒、民主萬歲」？！簡直把台灣民意當成是自助餐夾菜喔？！

    至於時代力量聲明「原本該是理性思辨的公投案，卻因高度政黨動員之下淪為政黨對決的工具」、「公投綁大選可有效促進議題討論與投票率，並鼓勵民眾直接參與重大公共政策。」；張博洋想問時力，投票率不高被說沒代表性，政黨盡全力宣傳衝投票率，又罵人沒理性思辨？！公投綁大選難道就不會有政黨動員？ 時力不該為反對而反對！

    張博洋批評，民眾黨主席柯文哲先是說「公投訴諸政黨動員…顯然大撒幣的組織動員有效…新綠色威權更加強大」，後來又稱「然而，四項公投都沒跨過門檻，其實也是人民集體智慧的展現」；張博洋質疑，所以選民到底是可被動員，還是很有智慧動員無效？

    他認為，平心而論這場公投就是國民黨為杯葛執政黨，配上搞不清楚策略分工、又死愛面子的環保人士，硬是推出的四項扯後腿公投，執政黨最衰的就是作為要扛責的人，要為政策辯護被迫應戰，輸贏都要扛，結果還要被時力、民眾黨罵政黨動員、綠色威權等蠢話，罵別人簡化公投，但卻又不積極幫自己的主張辯護，真的不知道在幹嘛？國民黨就不用說了，以為抓著「毒豬」這種最好得分的民粹議題可以打爆民進黨，結果連這題都輸掉，「不被台灣人買單的根本不是公投，是你們」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫稱「公投已死」 管碧玲舉新竹「喝好水」打臉：沒反省能力
    2021/12/19 23:05

    朱立倫稱「公投已死」 管碧玲舉新竹「喝好水」打臉：沒反省能力
    公投結果四個不同意！范世平點出綠營「大獲全勝」關鍵
    2021/12/19 19:36

    公投結果四個不同意！范世平點出綠營「大獲全勝」關鍵

    醫師證實！一天一杯終結啤酒肚
    公投同意票低 藍綠營：激起顏寬恒的危機感
    2021/12/19 18:59

    公投同意票低 藍綠營：激起顏寬恒的危機感
    4公投藍營完敗 柯文哲：國民黨自己伸頭讓人家砍
    2021/12/19 17:08

    4公投藍營完敗 柯文哲：國民黨自己伸頭讓人家砍

    暖心聖誕 田馥甄示愛ONE BOY
    直指「明年一定缺電」 郭台銘：大家做了決定就別埋怨
    2021/12/19 10:50

    直指「明年一定缺電」 郭台銘：大家做了決定就別埋怨
    公投不同意完勝 好過日：關鍵在高雄與台南
    2021/12/19 09:46

    公投不同意完勝 好過日：關鍵在高雄與台南
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播