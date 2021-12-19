時力立委邱顯智、王婉諭 宜蘭黨部聯合服務處成立

時代力量立委邱顯智（第一排右）與王婉諭（第一排右3）宜蘭黨部聯合服務處今成立，並聘請跨足交通、文化等領域的顧問團。（記者林敬倫攝）

2021/12/19 11:14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕時代力量立委邱顯智與王婉諭，今在宜蘭成立宜蘭黨部聯合服務處，要在宜蘭擴大服務；王婉諭說，設立服務處，就是希望把服務量能帶到宜蘭與東部；邱顯智說，2018年時力在宜蘭雖然沒選上，但仍然繼續耕耘地方服務，期盼縣民未來能給時力服務的機會。

邱顯智、王婉諭宜蘭黨部聯合服務處成立大會，民進黨立委陳歐珀與蘇澳鎮長李明哲均有參與，民眾黨與基進黨也都有派員，過程中時力陸續聘請橫跨交通、文化、性別、產業、農業與青年等各項領域的顧問，並由蘭陽博物館助理研究員林正芳，擔任顧問團團長。

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王婉諭說，她自己非常喜歡宜蘭，因為這裡是非典型教育的聖地，例如華德福、人文國中小，都持續在宜蘭推動實驗教育，也有很多好朋友，為了宜蘭的文化與環境，從西部搬到宜蘭住，她希望在宜蘭深耕，繼續推動她所關心的文化與教育議題。

邱顯智指出，在宜蘭成立服務處，是想要讓宜蘭人了解，時代力量持續服務的決心，也希望宜蘭人可以給時力，一個服務的機會。

林正芳說，時代力量一直秉持著公正、專業與勤政的精神，一直在宜蘭這塊土地上耕耘，人雖然不多，但需要照顧的議題非常多，相信鄉親給時力的候選人機會，在明年選舉時，讓時力於宜蘭縣議會組成黨團、監督縣政，他相信時力絕不會讓宜蘭人失望，一定會再造優質的宜蘭經驗。

立委王婉諭說，設立服務處，就是希望把服務量能帶到宜蘭與東部。（記者林敬倫攝）

時代力量立委邱顯智與王婉諭宜蘭黨部聯合服務處今成立。（記者林敬倫攝）

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