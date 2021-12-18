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    公投結果底定 王婉諭：作為在野黨持續監督

    時代力量立委王婉諭。（王婉諭辦公室提供）

    時代力量立委王婉諭。（王婉諭辦公室提供）

    2021/12/18 20:04

    〔記者楊丞彧／台北報導〕四大公投結果大勢底定，皆為不同意票高過於同意票。時代力量中央黨部立場雖為「三好一壞」，除了重啟核四以外，其他都同意，但過程中不斷傳出黨內意見分歧。

    結果底定後，時代力量立委王婉諭今晚強調，公投從不是政治對決，而是一起尋找答案的過程，這樣的結果，不僅是台灣人對於未來所做出的共同選擇，更是直接民主發展的重要里程碑。公投重要的，不只是最後投下的那一票，過程中的討論、思辨，甚至是因為公投成案後而出現的對話、改變，都是民主政治發展的重要養分。未來作為在野黨，仍將持續關注。

    王婉諭也提到，在這次的公投過程，看到了許多陳舊的政治文化重現，甚至縮小了理性的空間，讓公投成為訴諸情緒動員的選舉前哨站，最終似乎還是回到了政黨之間的基本盤對決。

    關於四個議題，王婉諭強調，針對萊豬部分，一再呼籲的高風險族群健康評估、邊境查驗量能，都應該要繼續補足；面對藻礁，則必須持續關注外推方案的推動進展；關於核四重啟，則象徵了台灣人再一次地向這台拼裝車說不；未來，不論經濟部、台電或是原能會，都必須要加速腳步思考，確定不重啟的核四，該何去何從。

    最後，針對公投綁大選，王婉諭則期許各黨派能夠開啟對話，重新想想現行的公投制度，是否有改善的空間。舉例來說，如何讓資訊落差減少、增加對話，甚至是拉長公投審議期，促使民眾能更積極的參與，都是未來公投法修正的可能方向。同時，也必須正視，這次獨立辦理出現的低投票率，是否有其他措施改善，讓直接民主的價值持續推展。

    最後，王婉諭重申，公投落幕並不代表停止對公眾議題的討論，作為民主社會的公民，持續的關注政治，是每個人肩上背負的共同使命。這些議題的討論不應該就此畫下句點；未來作為在野黨，針對這些議題，她仍會在這次公投結果的基礎上持續關注。這次的公投結果，不代表任何一個政黨的勝利，而台灣民主深化的腳步，更不應該就此停歇！

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