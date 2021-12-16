侯友宜千字文公投表態 立委王婉諭：核四總該講清楚

看完侯友宜的「千字文」，時代力量立委王婉諭（見圖）說，侯友宜作為新北市大家長，對轄區興建的「核四」責無旁貸，更有「闡明利弊」的義務。（資料照）

2021/12/16 00:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對國民黨內部不滿四大公投不表態的聲浪，新北市長侯友宜在臉書發千字文說，「公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案。」對此，時代力量立委王婉諭說，看完之後，她也有一些問題想請問侯市長。

王婉諭指出，她過去也多次提到，公投不應淪為政黨動員、呼口號的二元對決，而是公民理性思辨的過程。因此，她始終認為，在公投的討論過程中，更應該創造一個就事論事的公眾討論空間，讓正反意見並陳後持續對話，而不是一再的逼問「個人」做出「立場」的選擇。既然要創造這樣的空間，就必須建立在基礎事實的根據之上；而如實提供這些資訊，就是政府機關和掌權者的責任。

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王婉諭引用侯友宜的文字，「不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題」。她直指，侯友宜作為新北市大家長，對其轄區興建的「核四」責無旁貸，更有「闡明利弊」的義務；而且，過去侯市長也曾多次提到，對於核四議題的態度是「沒有核安、無法處理核廢料，就不能用核電」。既然如此，侯友宜應以新北市政府之立場，正式回答大家的疑慮，進而闡明好壞，供市民做出選擇。

王婉諭指出，侯市長曾說當過新北市核安監督委員會的主任委員，非常了解核安問題，那想問這位非常了解核安問題的新北市長，未曾通過原能會的安全檢驗，且有多項疏失的核四，真的能保障其安全性嗎？核四一旦貿然重啟，能夠保證新北市400萬市民的安全？

王婉諭也點出，新北市無論是現任的市長侯友宜，或是過去的市長朱立倫都曾說過，「無法處理核廢料就不要使用核能」；同時，侯友宜也多次表示，核廢料已經放在新北市數十年都未遷出，甚至連高放射性燃料棒的最終儲存場皆無下落，這是否代表「核廢料可以處理」的論點，不僅悖離現實，更是不負責任的說法？

王婉諭強調，一旦公投無法基於事實討論，而淪為假訊息、謠言大量傳播的媒介，將使得我們的民主基礎受到很嚴重的侵蝕。而在核四議題上，不論是正在絕食的黃士修發起人，或是趁亂謀取政治利益的國民黨，都一直嘗試用錯誤、偏頗的資訊來誤導民眾。而侯友宜作為新北市長，有責任向新北市民說明清楚核四的問題。王婉諭期許，向來自詡「超越藍綠」的侯市長，能夠真的跳脫黨派、根據事實說明，以利民眾做出基於理性的抉擇。

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