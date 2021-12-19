宅神好慘！四公投全軍覆沒 黃揚明嗆朱學恒：今天來看你崩潰的

朱學恒（右）18日晚間在YouTube網路直播節目被來賓黃揚明（左）調侃「今天來我就是想要看你崩潰」。（擷取自YouTube「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）

2021/12/19 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投案18日落幕，4項全部不通過；名嘴朱學恒先前表示「四項都沒過國民黨就是豬」，臉書也引來網友留言奚落。對此，朱學恒在自己的網路直播節目上更被邀請的來賓黃揚明調侃：「今天來我就是想要看你崩潰。」不過，朱學恒倒看得很開，自稱從來不崩潰，還在臉書PO文辯稱先前的預言很專業，也歡迎網友上他臉書洗版。

朱學恒18日晚間在YouTube頻道請名嘴黃揚明討論公投結果與先前兩人各自的預測。節目中，朱學恒坦言，公投的結果的確跟他當初預測的不同，萬萬沒想到「反萊豬進口」一案同意票居然少於不同意，「X，超經典的」。

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黃揚明則說，原先他指預估「0+1」，就是都不過，或者最多只有反萊豬過。黃揚明還藉機調侃了一下朱學恒，表示「我今天來就是想看你崩潰，哈哈哈哈哈」，而朱學恒則回應：「X，問題是本人只有一個好處就是從來不崩潰。」

朱學恒節目結束後，也在臉書PO文表示，「三週前的預言充分證明我多麼專業，歡迎各位塔綠斑洗版（笑），我個人希望可以蓋到一萬樓，現在開始」。貼文下方，網友也紛紛留言表示「朱大我崩潰一整天，身邊的人都投同意票，怎麼會這樣」、「國民黨真的很廢」、「政府沒有很好，只是國民黨更爛」、「說句實話某人的行為也是豬頭豬腦吧？拿喪花放指揮中心自以為很幽默？」、「我就是來看你怎麼被笑的，從你送花圈開始就覺得你是跳樑小丑」。

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