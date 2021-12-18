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    四大公投國民黨全輸 黃希賢轟內鬥敲喪鐘

    四個公投開票結果出爐，四個都不同意。（記者盧賢秀攝）

    四個公投開票結果出爐，四個都不同意。（記者盧賢秀攝）

    2021/12/18 23:35

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕四個公投結果底定，國民黨號召的「四個同意」滿盤皆輸。曾任國民黨基隆市黨部主委的黃希賢指出，最大在野黨國民黨監督失能，甚至還選前「內鬥」新北市長侯友宜，大失民心、敲響喪鐘。

    前國民黨基隆市黨部主委、現任進步基隆連線主席的黃希賢有意參選基隆市長，將在2022年1月1日成立服務處，並正式宣布參選。

    他晚間指出，四個不同意的公投結果，是給國民黨極大的教訓，也敲起了2022、2024的喪鐘！國民黨身為最大的在野黨，在民進黨執政無能、凱子外交、大撒弊綁樁、「網軍頭子」林秉樞家暴操弄輿論等天怒人怨的情形下，本應「撿到炮」、擁有一手好牌，卻能打到全盤皆輸。

    黃希賢指出，國民黨之所以慘敗，肇因就是擺高架子的「官僚作風」仍存在，過於樂觀看待選情，小覷最大的敵人民進黨，竟還有空內鬥，把矛頭轉向侯友宜，宛如「敵人就在本能寺」，更揚言威脅侯的新北市長連任門票，卡侯參選總統，他對侯友宜的遭遇，感到「戚戚焉」，足以證明自己當初退出國民黨的選擇是正確的。

    黃希賢說，國民黨若再抱持藍大於綠的思維，是沒有好處，應導回專業、實在才是新的「風向」，拋開傳統又投機，才能成為最大的主流。

    有意參選基隆市長的立委蔡適應和國民黨的謝國樑都沒有針對公投結果發表意見。

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