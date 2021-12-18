四大公投全出局 台灣基進：國民黨被重賞一大耳光

台灣基進針對四大公投發表聲明，圖為11日公投宣講照片。（台灣基進提供）

2021/12/18 23:12

〔記者楊丞彧／台北報導〕四大公投今天投票、結果出爐，四案不同意票都高過同意票，也都未達門檻。對此，台灣基進今晚表示，今天四個亂政的公投提案被否決，而且是不同意票高過同意票的實質否決，意味著公民的民主實踐，伴隨著台灣大局的視野。而力推四個公投案的國民黨，再次被證明了是台灣的亂政之源。

台灣基進表示，台灣是在苦難與挑戰中顛簸打造的共同體，不只有殖民的遺緒，民主轉型也是進兩步退一步。而本來應該是捍衛共同體生存的公民投票，也被操弄為可能造成內政與外交災難的工具。但是偉大生於憂患，台灣民族始終以勇氣懷抱希望。

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台灣基進指出，今天四個亂政的公投提案被否決，而且是不同意票高過同意票的實質否決，意味著公民的民主實踐，伴隨著台灣大局的視野。否定了「核四重啟」、「三接遷離藻礁」，意味著我們不允許延宕綠能轉型。否定了「禁止萊豬進口」，意味著我們不允許台美關係倒退。否定了「公投綁大選」，意味著我們不允許公投一再淪為中國操弄台灣大選的工具。

台灣基進強調，作為唯二定調「四個不同意」的政黨，是因為深知四個公投案，全都會造成災難性的後果；推動任何一項同意案的政黨，都只有政黨利益算計而缺乏共同體關懷。力推四個公投案的國民黨，再次被證明了是台灣的亂政之源。所以台灣基進主張「國民黨不倒，台灣不會好」，絕對是民主政治的基本門檻；四個不同意，就是人民用選票重重賞了國民黨一個大耳光。

台灣基進最後說，很榮幸能為「以民主工具危害共同體生存」的亂政踩煞車盡一分力。公投的結果是民主深化的體現，我們會繼續努力，在台中第二選區的補選，以及立委林昶佐的罷免案，延續民主的榮耀。

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