四大公投未過關 劉世芳分析藍綠基本盤對決

立委劉世芳。（資料照，記者塗建榮攝）

2021/12/18 22:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投開票結果均未過關，立法院民進黨團幹事長劉世芳分析，從投票結果看起來是藍綠直球對決，有人以藝人王力宏的八卦新聞說影響投票率，這只是在掩飾國民黨沒有動員到25%的票，民進黨保持團結處理公投，而且有正視公投的嚴肅性，也提出完整論述，反之國民黨藉此來做政黨對決，可是論述又五花八門，黨內態度不一致，難以說服民眾。

民進黨團幹事長劉世芳表示，公投結果代表國民黨和其他在野黨的鼓吹，沒有獲得大多數選民認同，包含反萊豬的部分，得票都非常均勻，而不同意票的票數和同意票的票數，四個案都差不多，這可以解釋成是執政黨和在野黨的直球對決，幾乎沒有所謂的中間選民，都是基本盤動員結果。

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劉世芳表示，有人以藝人王力宏的八卦新聞說影響投票率，這只是在掩飾國民黨沒有動員到25%的票。就她的觀察，民進黨黨公職都是將士用命，從地方到黨中央的黨公職都不斷舉辦說明會宣講，一次又一次用論述說服民眾，像她自己今天都還到高雄左營高鐵站宣講，提醒大家回家後去投票，所以可以看到全民進黨上下都動起來，團結一致。

劉世芳指出，國民黨則是太依賴幾個黨內天王，例如朱立倫和趙少康，看不出來而黨內對於四個同意的態度也不一致，國民黨也忘了這是公民投票不是選舉，所以過度樂觀期待縣市長有能力把票激發出來，縣市長本身的投票不等於公投，選舉是對人，公投是對事。

劉世芳表示，民進黨保持團結處理公投，而且有正視公投的嚴肅性，也提出完整論述，反之國民黨藉此來做政黨對決，可是論述又五花八門，莫衷一是，朱立倫今天講的又跟明天不一樣，國民黨內例如侯友宜和盧秀燕態度又不同，不夠團結，氣勢拉抬不起來，票就催不出來。

最後，劉世芳也呼籲國民黨團趕快回來審查中央政府總預算和修憲案，修憲希望明年3月出立法院，但是因為國民黨接下來可能面臨黨內檢討，民進黨會正視修憲案，但如果國民黨不正視，可能還會有變數。

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