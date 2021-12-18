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    選務人員問「要領幾張公投票」惹議 新北選委會說分明

    有民眾向「新北市公投催票及選務爭議事件回報中心」反映公投狀況。（記者翁聿煌翻攝）

    有民眾向「新北市公投催票及選務爭議事件回報中心」反映公投狀況。（記者翁聿煌翻攝）

    2021/12/18 15:07

    〔記者翁聿煌／新北報導〕1218四項公投正在進行，有民眾上午去投公投，結果遇到選務人員問他「要領幾張公投票？」民眾質疑選務人員似乎在暗示他，特定公投案不要投，影響選務公正性，新北選委會副總幹事黃堯章說，依據中選會的選務工作手冊規定，選務人員應讓投票權人「一次領票」，除非投票權人主動告知只想領取部分公投票，否則不宜主動訽間，選委會已經通知各投票票所選務人員注意改進。

    有民眾向民進黨新北市黨部成立的「新北市公投催票及選務爭議事件回報中心」反映，他上午到中和區投開票所投票，結果發票的選務人員問他「要領幾張公投票？」，他內心質疑，既然有四項公投，當然是要領四張公投票，選務人員這樣問，是不是在暗示他有些公投案可以不要投？他也擔心，如果沒領的空白公投票，事後會不會被選務人員拿去投給特定立場？

    黃堯章表示，根據依據中選會的選務工作手冊規定，選務人員應讓投票權人「一次領票」，也就是發給選票時，不論是公投與總統立委選舉同時進行、或是只有公投案，都應該讓投票權人「一次領票」，把所有的選舉票、公投票交給投票權人，除非投票權人主動告知只想領取其中部分選舉票或公投票，否則不宜主動訽間。

    投票權人若選擇不領選票或公投票，都會在選舉人名冊上註記，由監票人員核對確認，並在開票後結算，不會有被偷蓋的狀況。

    黃堯章說，為免造成誤會，選委會上午已經通知各投票票所選務人員注意改進。

    民眾質疑選務人員問要領幾張票，會影響公投公正性。（記者翁聿煌翻攝）

    民眾質疑選務人員問要領幾張票，會影響公投公正性。（記者翁聿煌翻攝）

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