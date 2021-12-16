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    公投這1票值得 陳宗彥：踏上返鄉路，為未來決定對的路

    陳宗彥臉書發文，呼籲民眾返鄉投公投票，投下「4個不同意」，為未來決定對的路。（擷自臉書）

    陳宗彥臉書發文，呼籲民眾返鄉投公投票，投下「4個不同意」，為未來決定對的路。（擷自臉書）

    2021/12/16 21:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「踏上返鄉路，為未來決定對的路」。關心公投的內政部次長陳宗彥繼在臉書PO出圖文並茂的「風景月曆」引發熱議後，今（16）日晚再發出第2彈「海陸空文」，呼籲民眾善用搭乘各交通工具，雖不是連續假日，也沒有特殊節慶，但12月18日這個週末，「非常值得您返鄉一趟，讓台灣能繼續走在對道路」。

    陳宗彥表示，台灣的國土安全、能源轉型、國際接軌與民主價值，每個議題都攸關您與家人的未來；這場公投要決定國家重大政策方向，公投結果都是台灣全民共同承擔，「請您這刻就決定返鄉投票，不要在國家未來之路上缺席」。

    陳宗彥說，回家的路不遠，公路、高鐵、飛機、船舶四通八達，這些基礎建設見證台灣的進步與現代化，現在也能讓您順利返鄉，與久違的家人好友相聚，讓你擁抱許久未見的父母與家人，也為國家的未來，投下重要的4張「不同意」票。

    陳宗彥強調，公投將決定台灣的未來，能不能走入國際，民主能不能深化，能源轉型能不能繼續，這無關政黨勝負、不涉個人成敗，回家投票投下「4個不同意」，為台灣、為自己、為生長的家園，做出最好的決定。

    由於氣象預測將有新一波冷氣團，甚至偏北風帶來境外污染PM2.5，他也不忘溫馨提醒，18日週六天氣或許不是很好，記得出門時多加1件保暖的衣物，「我們一起無懼天氣的變化，共同支持台灣的進步」。

    陳宗彥臉書發文，呼籲民眾返鄉投公投票，投下「4個不同意」，為未來決定對的路。（擷自臉書）

    陳宗彥臉書發文，呼籲民眾返鄉投公投票，投下「4個不同意」，為未來決定對的路。（擷自臉書）

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