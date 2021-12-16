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    公投倒數 屏東三綠委續催「四個不同意 」

    莊瑞雄的助理到菜市場及夜市宣講。（記者陳彥廷攝）

    莊瑞雄的助理到菜市場及夜市宣講。（記者陳彥廷攝）

    2021/12/16 21:44

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕公民投票將於週六登場，屏東3名民進黨籍立委皆卯起來衝公投，請民眾週六出門投下四個不同意票，鍾佳濱請出店家贊聲「四個不同意、大家有生意」，周春米則與新住民站出來，指在經貿、能源、環境議題，就要與國際標準接軌，莊瑞雄由助理市場掃街，強調就是民進黨修法讓公投降為18歲，呼籲具投票權的朋友們回家投票。。

    立法院今天僅有內政委員會開會，但國民黨卻莫名其妙喊休會，莊瑞雄說，自己在國會要對抗，今天由助理到菜市場及夜市宣講，分進合擊。莊瑞雄曾於公投意見發表會中「公投綁大選」公投案擔任反方代表，他說，民進黨於2017年修訂公投法，衝破鳥籠並將公投年齡降低到18歲，努力的將公投權力還給人民。

    他反問，馬政府時期因為舊法「雙二一門檻」而從未辦過公投，現在國民黨卻又來訴求公投綁大選？強調選賢與能與就事論事若不切割，將重現2018年選舉亂象，呼籲具投票權的民眾週六，出門投下四個不同意表達立場。

    「新住民朋友『follow米』！」周春米今天則邀請日、泰、緬、越及印尼新移民出面大聲說出「四個不同意」，周春米說，公投事關台灣經貿發展及國際關係，在了解公投議題後，這些已是台灣人的新住民朋友們想站出來告訴大家，世界各國都一樣，面對著經貿、能源、環境及公民事務議題，特別是要和國際交朋友，就要遵守如CODEX（國際食品法典委員會）的國際規範。

    周春米說，交朋友講誠信、大家都是真心交朋友，這個標準放諸國際皆準，尤其來自他國的新移民，他們對與國際規範接軌更是特別有感，因此個別以母語說出「四個不同意」，呼籲投下「四個不同意」，支持台灣永續和國際做朋友。支持台灣繼續和國際做朋友。

    鍾佳濱則與小店家齊聲呼喊「我要拚經濟，麥擱亂下去」，他表示，公投結果會牽涉到台灣與全球的貿易關係，四個公投若通過同意，可能惡化台灣國際關係，甚至遭貿易抵制，造成出口不順暢而連帶影響內需市場。台灣在防疫、紓困政策有成的優勢下，更應該要全力拚經濟，不要讓會阻礙經濟發展的公投案亂下去。

    內埔在地小店家也出面讚聲，眼鏡行業者蔡次郎說，疫情期間生意受很大影響，但政府的紓困政策確實照顧了他們，相信政府再次支持政府的經濟政策，訴求「四個不同意」。

    周春米與新住民站出來呼籲四個不同意。（立委周春米辦公室提供）

    周春米與新住民站出來呼籲四個不同意。（立委周春米辦公室提供）

    鍾佳濱與在地店家出面訴求四個不同意。（記者陳彥廷攝）

    鍾佳濱與在地店家出面訴求四個不同意。（記者陳彥廷攝）

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