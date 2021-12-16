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    公投選前之夜催票！民進黨南北串連 蔡英文凱道壓軸登場

    蔡英文總統今晚透過官方LINE帳號號召支持者「辣台派」出席公投之夜。（記者簡惠茹翻攝）

    蔡英文總統今晚透過官方LINE帳號號召支持者「辣台派」出席公投之夜。（記者簡惠茹翻攝）

    2021/12/16 21:51

    〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投即將在週六投票，民進黨明晚在台北和高雄兩地串聯舉辦大型公投晚會，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將南北趕場，而蔡英文將於台北場凱達格蘭大道的晚會壓軸登場，賴清德則會於高雄場坐鎮，南北共同催票四個不同意。

    四項公投案即將在18日投票，民進黨明晚7點分別在台北市凱達格蘭大道以及高雄市台糖物流園區後方空地，舉辦投票前夕大型公投說明會，把握投票前一晚催票機會。

    民進黨高雄晚會「台灣隊站出來，大步向前行」，將由行政院長蘇貞昌開場致詞，接著由新住民代表、青年代表分別上台分享，蔡英文預計在7點50分到8點10分致詞，接著交由農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁致詞，最後則由賴清德登場。

    台北場凱道晚會「台灣隊站出來，台灣行出去」，則是由新竹市長林智堅打頭陣，接著是賴清德、民進黨台北市黨部主委吳怡農致詞，再由前立委陳柏惟、民進黨台中第2選區立委補選候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐3人接力上台，接著是行政部門的內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌輪番致詞，蔡英文結束高雄場後將隨即趕到凱道，在台北場壓軸。

    蔡英文今晚也透過官方LINE帳號號召支持者「辣台派」出席公投之夜，她提及，這週六就是台灣的關鍵時刻，她要請大家把握最後的時間，一人拉4票，一起守護台灣前進的方向，今天兩場公投之夜她都會到場，請民眾記得相揪親友到現場。

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