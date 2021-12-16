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    誰在「黑侯友宜」？ 數據庫揭秘：與「戰鬥藍」粉絲高度重疊

    新北市長侯友宜週一晚上在臉書發千字文，卻沒提公投立場，引發藍營炸鍋。（資料照）

    新北市長侯友宜週一晚上在臉書發千字文，卻沒提公投立場，引發藍營炸鍋。（資料照）

    2021/12/16 18:09

    〔記者陳昀／台北報導〕四大公投將於後天見分曉，新北市長侯友宜週一晚上在臉書發千字文，卻沒提投票立場，引發藍營炸鍋。TPOC台灣議題研究中心針對親藍粉專批評侯友宜的貼文，分析1400多名曾留言響應的粉絲最常造訪的網站，發現「黑侯」聲浪最強的藍營支持者，與「戰鬥藍」成員的粉絲高度重疊。

    TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，監測逾百個政治立場親藍的臉書粉專，分析今年1月以來藍營支持者對侯友宜相關議題的討論趨勢，結果顯示，親藍粉專討論侯友宜在5、6月達到逾200則高峰，當時積極聲援侯在新北市的防疫表現。

    不過，TPOC也發現，在公投進入倒數階段，侯友宜卻遲遲不表態，也讓不少曾公開支持他的粉專轉變態度，例如粉專「青天白日正義力量」11月初還發文稱讚「鐵漢也很令人感動」，這個月卻痛批侯友宜「你就退黨，想高談闊論，談理想，隨便你。自命清高，別人都是白痴嗎？」整體而言，親藍粉專在12月發文量較6月少了2分之1。

    TPOC分析，親藍粉專12月至今有119篇文章談到侯友宜，回文數多達3300餘則，平均回文數量比5、6月時的「挺侯」貼文多了1倍，對侯友宜的批評包含「獨善其身」、「藍皮綠骨的撿骨仔」、「對於人民的基本價值都不在乎」、「想要藍綠通吃，兩邊討好，最後兩面不是人」、「為了將來選舉鋪路的牆頭草」等，由此可知，儘管藍營網路意見領袖、側翼粉專在發文方面有所節制，藍營支持者及粉絲的怨氣早就沸騰，造成這不吐不快、罵聲一片的局面。

    TPOC從親藍粉專批評侯友宜貼文回應量最多的前十則貼文，整理出1400多名粉絲，追蹤他們最常造訪且參與留言互動的臉書頻道，結果發現他們近一個半月最常造訪台北市議員羅智強的粉絲專頁，該粉專的留言數量逼近4.6萬則。

    TPOC分析，「批侯」粉絲最常造訪的前20個頻道，過半數屬於戰鬥藍成員，依序為羅智強、趙少康、徐巧芯、游淑慧、王鴻薇、林奕華、邱于軒、蔣萬安、賴士葆、許淑華、洪孟楷等11人，顯示近期「罵侯」聲浪最強的藍營支持者與戰鬥藍粉絲高度重疊。

    TPOC發現親藍粉專5、6月積極聲援侯友宜的防疫表現，12月卻痛批他自命清高，發文量也銳減。（TPOC台灣議題研究中心提供）

    TPOC發現親藍粉專5、6月積極聲援侯友宜的防疫表現，12月卻痛批他自命清高，發文量也銳減。（TPOC台灣議題研究中心提供）

    TPOC針對親藍粉專批評侯友宜的貼文，分析1400多名曾留言響應的粉絲，發現「黑侯」粉絲與「戰鬥藍」成員的粉絲高度重疊。（TPOC台灣議題研究中心提供）

    TPOC針對親藍粉專批評侯友宜的貼文，分析1400多名曾留言響應的粉絲，發現「黑侯」粉絲與「戰鬥藍」成員的粉絲高度重疊。（TPOC台灣議題研究中心提供）

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