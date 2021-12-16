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    洪慈庸、謝志忠、林義偉合體 籲台灣隊站出來投下四個不同意

    洪慈庸（中）、謝志忠（左）、林義偉（右）呼籲民眾公投投下四個不同意。（記者張軒哲攝）

    洪慈庸（中）、謝志忠（左）、林義偉（右）呼籲民眾公投投下四個不同意。（記者張軒哲攝）

    2021/12/16 16:56

    〔記者張軒哲／台中報導〕12月18日公投將登場，前立委洪慈庸、台中市議員謝志忠、市議員擬參選人林義偉，3位中青世代政治人物，今日在后里區三豐路與甲后路，與超過30位團隊成員及支持者站路口，呼籲為了台灣、為了後代子女的未來，一起站出來投下「4個不同意」台灣更有力。

    洪慈庸表示，公投的結果，將決定台灣未來發展方向，自己身為一個3歲小孩的媽媽，對於台灣環保、經濟、安全、國際關係相當關注，希望台灣一定要往對的方向前進，呼籲年輕父母能為下一代做下正確的選擇。

    謝志忠說，這次的公投，其實都是對事不對人，台灣的未來不分你我，4個議題攸關經濟、能源、環保、民生等，對台灣的未來非常重要，在這關鍵時刻，只要是台灣隊，都應該勇敢站出來， 投下4個不同意，讓台灣更有力！

    謝志忠說，「核四重啟多疑慮」、「三接確保電又有好空氣」，台灣需要乾淨安全的能源，核廢料更無地方可存；「公投大選只會亂秩序」議題失焦開票到半夜、「開放美豬讓台灣走出去」用國際科學標準，讓台灣要和世界做朋友，參與世界經濟貿易體系。

    洪慈庸、謝志忠、林義偉誠懇呼籲，星期六就要公投，為了台灣的未來，請大家一定要出來投票，投下四個不同意，倒數關鍵時刻更應不分政黨、不分顏色、不分你我，共同努力為台灣做對的事情。

    洪慈庸（中）、謝志忠（左二）、林義偉（右二）呼籲民眾公投投下四個不同意。（記者張軒哲攝）

    洪慈庸（中）、謝志忠（左二）、林義偉（右二）呼籲民眾公投投下四個不同意。（記者張軒哲攝）

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