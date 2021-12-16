守護台灣健康大聯盟：公投結果影響國家未來戰略

民進黨立委、醫師公會全聯會理事長邱泰源。（邱泰源辦公室提供）

2021/12/16 16:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣醫界與公民團體今天共同舉辦守護台灣健康大聯盟對四項公投呼籲記者會，民進黨立委、醫師公會全聯會理事長邱泰源出席指出，相信政府針對這幾個議題已做了細膩周全的研議，也朝向正確的方向努力，六師團體也各自提供專業論述，協助政府面對四大公投挑戰。

中華民國醫師公會全聯會智庫與台灣韜略策進學會於今天聯合舉辦「守護台灣健康大聯盟：台灣醫界與公民團體對四項公投的呼籲」記者會，邀請全國建築師公會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會及會計師公會全聯會等專業六師團體代表，以及台灣基督教長老教會、台灣教授協會、台灣二十一世紀婦女協會等十多個公民團體代表與會發表對四項公投的看法。

請繼續往下閱讀...

醫師公會全聯會理事長、民進黨立委邱泰源表示，即將到來的公投是眼前國家發展最重大挑戰，他們關心的是公投的結果對於台灣未來發展及人民幸福會造成什麼樣的影響，也深信政府針對這幾個議題已做了細膩周全的研議，也朝向正確的方向努力。

邱泰源說，醫師公會全聯會也成立專案小組，研議如何從醫療專業、社會關懷及國家發展的角度來提供專業的論述，來維護人民健康與幸福，期望能夠協助政府幫助台灣渡過此重大挑戰。

邱泰源表示，在11月25日舉辦醫師、會計師、律師、牙醫師、中醫師及建築師的六師全國聯合會定期的台北聯誼餐會上，也通過共同決議，六師各自提供專業論述，站在關懷社會、穩定民心、國家發展立場，協助政府面對四大公投挑戰，並鞏固政府正確之政策。

台灣韜略策進學會張宇韶副理事長指出，為了台灣的永續發展，以及顧及台灣國家利益、國際合作的機會，以及全體國人未來的生活及權利，請國人踴躍投票，並且在四項公投選票中蓋上「不同意」，台灣不會再亂下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法