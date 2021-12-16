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    北市議員稱動員義消參加公投造勢 高市府駁：不實惡意抹黑

    高雄市議員林智鴻在臉書發文批烏龍抹黑又來了。（取自林智鴻臉書）

    高雄市議員林智鴻在臉書發文批烏龍抹黑又來了。（取自林智鴻臉書）

    2021/12/16 16:50

    〔記者方志賢、王榮祥／高雄報導〕4大公投投票倒數計時，民進黨高雄市黨部明晚將在夢時代百貨附近、高雄台糖物流園區後方空地舉行「四個不同意、 高雄大步向前之夜」，全力催票，台北市議員游淑慧今指，高雄市政府動員義消參加公投造勢，高市府下午反駁指，這是不實惡意的抹黑；消防局也強調，堅守行政中立，絕無動員義消參與任何政治造勢活動，更無發放協勤費。

    民進黨高雄市議員林智鴻在臉書發文，批「不分區議員？是不懂裝懂？還是製造謠言惡意抹黑？義消團體是民間團體，不是公務單位！自發性活動不是公務，是以行動來支持台灣的未來。」

    林智鴻說，「請游大議員不要為了惡鬥，消費在前線辛苦的義消人員，剝奪義消人員參與公共事務的自由！」

    針對台北市議員游淑慧指高市府動員義消參加公投造勢，高雄市政府新聞局長董建宏指出，這是不實惡意的抹黑。董建宏表示，義消屬民間團體，其為義消自發性活動，屬個人行為，市府堅守行政中立，並未動員義消參與任何政治造勢活動及發放協勤費。

    高雄市政府消防局也表示，堅守行政中立，絕無動員義消參與任何政治造勢活動，更無發放協勤費。義消人員屬民間團體，其義消個人自發性活動屬個人行為。

    游淑慧今PO出2段LINE對話，其中一則指出「奉許大隊長指令，12月17號晚上6點半，蔡英文總統駕臨夢時代要動員，請各分隊依上述人數派公差，眷屬參加亦可算公差人數，穿著便服，大隊提供便當，屆時至現場義消指定區域集合。」

    另外一則寫著「本大隊參與人員可於17時50分在成功分隊車庫前集合完畢，發放便當後再統一帶隊到會場，請各分隊長通知所屬人員準時到成功分隊集合，謝謝。」

    北市議員指控高市府動員義消公投造勢，高市府反駁是不實惡意的抹黑。（資料照）

    北市議員指控高市府動員義消公投造勢，高市府反駁是不實惡意的抹黑。（資料照）

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