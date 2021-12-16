林為洲不滿陳吉仲未告假 立院內政委員會空轉中

立法院內政委員會今邀請相關部會官員針對查察假訊息進行公投宣傳等議題進行專題報告，主持今日會議的召委、國民黨立委林為洲不滿原定要出席會議農委會主委陳吉仲因故未到，揚言要等陳到場才繼續會議，直接宣告會議休息，引發在場民進黨立委不滿，滿室文武百官也乾坐枯等。（記者吳書緯攝）

2021/12/16 10:31

〔記者吳書緯／台北報導〕因應4大公投將於18日投票，立法院內政委員會今邀請相關部會官員，針對查察假訊息進行公投宣傳等議題進行專題報告；然而，主持今日會議的立院內政委員會召委、國民黨立委林為洲不滿，原定出席會議農委會主委陳吉仲因故未到，揚言要等陳吉仲到場後才會繼續會議，直接宣告會議休息，引發在場民進黨立委不滿，滿室文武百官也乾坐枯等。

立法院內政委員會今邀請行政院副秘書長何佩珊、內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽、中選會副主委陳朝建、國安局副局長陳進廣等相關部會官員，就「落實查察以假訊息進行公投及網路宣傳，如何防範公投各種舞弊情事，避免干擾公民投票正當、合法結果之因應作為」進行專題報告，並備質詢。

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根據會議資訊，農委會主委陳吉仲表定將出席上午的會議資訊；但主持今日會議的林為洲一開始即表示，並未收到陳吉仲的請假通知，表示要等陳吉仲到場後，才會宣布今日會議開會；林為洲表示，陳吉仲原來答應要來，結果不來，若用手機臨時請假也接受，「他答應我早上來，結果他早上沒有要來」。

林為洲此舉引發在場民進黨立委不滿；民進黨立委莊瑞雄表示，他從屏東到台北，就是要特地詢問農委會官員有關屏東的紅豆因為天災以致欠收一事，現在沒有機會詢問。

民進黨立委王美惠則是拿著質詢資料跑到警政署長陳家欽前面，表示原本要問爭議假訊息的處置，結果林為洲宣布休息，而陳家欽事前就表示10點鐘要先行離開，由副首長代替。王美惠對陳家欽說「合理懷疑，林為洲就是要讓你坐到10點，讓你離開。」。

截至上午10點，立法院內政委員會仍處在休息狀態，會議尚未進入到專題報告階段，列席的各部會官員仍在現場枯坐等待。

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