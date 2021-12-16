為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林為洲不滿陳吉仲未出席委員會 陳吉仲：有向林召委請假

    立法院內政委員會16日邀請相關部會就「落實查察公投及網路宣傳假訊息」進行專案報告，不過，國民黨召委林為洲（右）不滿農委會主委陳吉仲臨時請假，揚言等他來才要開會，民進黨立委莊瑞雄（中）、王美惠（左）上前緩頰，希望會議順利開始。（記者廖振輝攝）

    立法院內政委員會16日邀請相關部會就「落實查察公投及網路宣傳假訊息」進行專案報告，不過，國民黨召委林為洲（右）不滿農委會主委陳吉仲臨時請假，揚言等他來才要開會，民進黨立委莊瑞雄（中）、王美惠（左）上前緩頰，希望會議順利開始。（記者廖振輝攝）

    2021/12/16 12:01

    相關新聞

    林為洲不滿陳吉仲未告假 立院內政委員會空轉中

    〔記者邱芷柔／台北報導〕四大公投案即將在本週六（18日）進行投票，立法院內政委員會今（16日）邀請相關部會官員，針對查察假訊息進行公投宣傳等議題進行專題報告，主持會議召委、國民黨立委林為洲不滿原定出席會議的農委會主委陳吉仲因故未到，直接宣告會議休息。對此行程滿檔的陳吉仲回應，有向林召請假。

    立院內政委員會今就「落實查察以假訊息進行公投及網路宣傳，如何防範公投各種舞弊情事，避免干擾公民投票正當、合法結果之因應作為」，邀請行政院副秘書長何佩珊、內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽、中選會副主委陳朝建、國安局副局長陳進廣等相關部會官員進行專題報告，並備質詢。

    林為洲指出，「他（陳吉仲）原本答應要來，結果不來！」林揚言要等陳到場後，才會宣布今日會議開會。此舉讓委員會陷入空轉，引發在場民進黨立委不滿，認為農委會副主委陳添壽有到場，亦可進行報告並備質詢，林的行為針對性十足。

    農委會官員也說，常會有多個會議同時進行的情況，因此由副主委出席委員會是常態。

    對此今天行程滿檔的陳吉仲也說明，他上午參加行政院院會，會中院長特別交代各部會春節做好防疫，此外又召開肥料調度會議，下午則需參加央行理事會，他也強調，「我有向林為洲召委請假。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林為洲不滿陳吉仲未告假 立院內政委員會空轉中
    2021/12/16 10:31

    林為洲不滿陳吉仲未告假 立院內政委員會空轉中
    萊豬議題 陳吉仲：美重視國際貿易公平原則
    2021/12/16 05:30

    萊豬議題 陳吉仲：美重視國際貿易公平原則

    聖誕限定！塑崩褲新色上市 掀搶貨潮
    反萊豬公投仍在拉鋸 陳吉仲：難道要回到馬時代一中市場？
    2021/12/15 12:13

    反萊豬公投仍在拉鋸 陳吉仲：難道要回到馬時代一中市場？
    萊豬不是食安問題 陳吉仲：是經貿問題
    2021/12/14 22:48

    萊豬不是食安問題 陳吉仲：是經貿問題

    好宅建商進駐中壢 買房要跟對品牌
    科學助攻農業 蘇揆：獎金可以再高一點！
    2021/12/14 14:43

    科學助攻農業 蘇揆：獎金可以再高一點！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播