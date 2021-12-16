林為洲不滿陳吉仲未出席委員會 陳吉仲：有向林召委請假

立法院內政委員會16日邀請相關部會就「落實查察公投及網路宣傳假訊息」進行專案報告，不過，國民黨召委林為洲（右）不滿農委會主委陳吉仲臨時請假，揚言等他來才要開會，民進黨立委莊瑞雄（中）、王美惠（左）上前緩頰，希望會議順利開始。（記者廖振輝攝）

2021/12/16 12:01

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林為洲不滿陳吉仲未告假 立院內政委員會空轉中

〔記者邱芷柔／台北報導〕四大公投案即將在本週六（18日）進行投票，立法院內政委員會今（16日）邀請相關部會官員，針對查察假訊息進行公投宣傳等議題進行專題報告，主持會議召委、國民黨立委林為洲不滿原定出席會議的農委會主委陳吉仲因故未到，直接宣告會議休息。對此行程滿檔的陳吉仲回應，有向林召請假。

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立院內政委員會今就「落實查察以假訊息進行公投及網路宣傳，如何防範公投各種舞弊情事，避免干擾公民投票正當、合法結果之因應作為」，邀請行政院副秘書長何佩珊、內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽、中選會副主委陳朝建、國安局副局長陳進廣等相關部會官員進行專題報告，並備質詢。

林為洲指出，「他（陳吉仲）原本答應要來，結果不來！」林揚言要等陳到場後，才會宣布今日會議開會。此舉讓委員會陷入空轉，引發在場民進黨立委不滿，認為農委會副主委陳添壽有到場，亦可進行報告並備質詢，林的行為針對性十足。

農委會官員也說，常會有多個會議同時進行的情況，因此由副主委出席委員會是常態。

對此今天行程滿檔的陳吉仲也說明，他上午參加行政院院會，會中院長特別交代各部會春節做好防疫，此外又召開肥料調度會議，下午則需參加央行理事會，他也強調，「我有向林為洲召委請假。」

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