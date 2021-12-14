萊豬不是食安問題 陳吉仲：是經貿問題

農委會主委陳吉仲（中）呼籲大家四個不同意，台灣真有力。（記者翁聿煌攝）

2021/12/14 22:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕農業委員會主委陳吉仲今（14日）晚上參加新北市中和區市議員張志豪舉辦的青年助陣公投說明會，他指出，萬一公投結果都同意，台美關係會倒退嚕，也會影響台灣對其他國家的貿易，他拜託在場民眾，18日一定要投四個不同意，台灣才能加入國際經貿組織，讓台灣的工商產品和農產品走出去。

張志豪晚上在中和舉辦青年助陣公投說明會，邀請陳吉仲、立委江永昌、頼品妤、新北市議員何博文、張錦豪、基隆市議員張之豪、青年部主任蔡沐霖、民進黨發言人顏若芳、議員參選人李宇翔、政治評輪員溫朗東等年輕世代。

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陳吉仲說，反萊豬公投的不同意支持度還差一點點，蔡英文去年宣布萊豬進口，沒有豬農抗議，開放萊豬進口，台灣豬農不會受傷，因為沒有消費者要吃萊豬，大家都吃台灣豬，所以萊豬不是食安問題，是經貿問題。

陳吉仲說，公投案若通過，會影響台美關係，反萊豬就是反美豬，台美一年貿易2兆4千億元，台灣順差5千3百億元，還會影響台灣加入CPTPP，大家一定要投四個不同意，台灣更有力。

蔡沐霖說，四項公投結果對台灣青年的未來影響極大，台灣需要透過國際貿易與能源轉型走向未來，如果被國民黨亂來，四項公投投下同意票，不僅將影響台灣民主深化，台灣的經濟和國家安全也受衝擊。

何博文說，民進黨成功將非洲豬瘟擋在境外，將經濟成長率提高到六點二，不像馬英九執政時說要股市上萬點、，結果掉到兩、三千點，民進黨執政經濟成長率達六點一、股市上到一萬七千點，有人希望唱衰台灣、搞亂台灣，所以國民黨才提倡「亂台公投」。

江永昌說，核四位於地震斷層帶，又是拼裝車，核廢料無處放，萬一發生核災無處逃，打電話要中南部親友一起反核四，第三接氣站藻礁有保護，萊豬進口依照國際標準，台灣必須要和美國合作，進口萊豬沒有強迫大家買，讓台美關係和自由貿易兩全其美。

顏若芳說，財經專家謝金河指出四項公投對台灣未來很重要，對竹科、內科、南港科學園區供電很重要，三接天然氣沒接上去，能源供應不穩，對台灣經濟影響大，台灣工具機出口每年兩千億，加上CPTPP是關鍵，可以增加台灣產品競爭力。＃

張志豪（右二）要新北市長侯友宜硬起來，反對重啟核四，反對三接遷到台北港。（記者翁聿煌攝）

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