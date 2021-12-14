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    合體朱立倫桃園宣講公投 馬英九轟：蔡英文「很奇怪」

    前總統馬英九（左四）、中國國民黨主席朱立倫（右四）向台下上千名支持者呼籲12月18日公投當天要投下「4個都同意，台灣更美麗」。（記者魏瑾筠攝）

    前總統馬英九（左四）、中國國民黨主席朱立倫（右四）向台下上千名支持者呼籲12月18日公投當天要投下「4個都同意，台灣更美麗」。（記者魏瑾筠攝）

    2021/12/14 22:45

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨籍立委萬美玲今晚在桃園區鉑宴會館舉辦「4個都同意・台灣更美麗」公投說明會桃園北區場，堪稱是選前桃園市最盛大的一場，包括前總統馬英九、黨主席朱立倫及前黨主席江啟臣等藍營大咖都到場助陣，向台下上千名支持者呼籲12月18日公投當天要投下「4個都同意，台灣更美麗」，馬英九更不客氣地說，從來沒有一個總統說要開放萊豬，只有蔡英文，直呼「這個總統很奇怪」。

    率先上台的朱立倫語帶沙啞強調，這次公投不是為了政黨、個人，是為了全體人的幸福、健康及安全打拚，針對反萊豬進口公投，簡單來說就是不要吃含有瘦肉精的豬肉，結果，過去蔡英文總統當民進黨黨主席說開放萊豬的要下台，現在叫大家吃萊豬的就是她；而公投綁大選辦在同一天是省錢又省工，現在民進黨是為了政黨利益、因為怕輸，強迫不能辦在同一天，「真的是要害台灣」！

    面對珍愛藻礁案，朱立倫說，桃園市觀音、新屋區沿海有7000多年歷史的藻礁，民進黨長期以來主張藻礁保護，6、7年前還立了蔡英文的牌子「藻礁永存」，話鋒一轉，他不客氣地說，現在是「摧毀藻礁」蔡英文；至於重啟核四案，朱立倫說，台灣去年、今年大停電，全台有87％企業擔憂台灣缺電，難道用電的人，包括夜市、工廠都是支持國民黨的嗎？

    朱立倫指出，國民黨主張4個都同意，連親綠的時代力量都主張2個同意，台灣民眾黨主張2個同意、2個不同意，只有民進黨「鴨霸」全部不同意，朱向台下民眾呼籲，為了拚經濟、環境民主，要4項都同意，讓台灣更美麗，4項都同意，才是真正民意。

    「4個都同意，人民最有利；4個都同意，台灣更美麗。」隨後上台的馬英九指出，從來沒有一個總統說要開放萊豬，只有蔡英文，直呼「這個總統很奇怪，都不跟大家打招呼，是專制獨裁」，針對公投綁大選，馬英九說，辦在一起省錢、省力才能代表民力，民進黨立委蔡同榮一輩子都在通動公投，被稱為「蔡公投」，蔡英文不是推動公投，是封殺公投，是「蔡殺頭」。

    馬英九指出，藻礁是海洋生物棲息地，蔡總統過去承諾藻礁永存，如今經濟部竟恐嚇不蓋第三天然氣接收站一年會損失137億度電，但只要重啟核四，一年可以發200億度電是「一舉兩得」，且全世界對於核能看法不再是危險要廢除，連美國、歐盟都把歐盟視為綠能，因為核能不排碳。

    馬英九透露，當年他與蔡英文約在台北賓館交接時就說，蔡英文的能源政策太理想化了，根本做不到，馬還說，全世界最有資格廢核的叫日本，但當初福島事件死了2萬1000多人，都是因為海嘯、地震而死，實際上跟核能沒關係，先前台灣開放核能廠，也沒有人因為放射性污染死亡，對此不但要讓核四重啟、還要重新檢討能源政策，呼籲大家為了救台灣，一定要呼朋引伴投下同意票。

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