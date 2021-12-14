科學助攻農業 蘇揆：獎金可以再高一點！

農委會今（14日）舉辦「2021第二屆國家農業科學獎頒獎典禮」，由行政院院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲親自頒獎表揚研發團隊以科學技術解決具體農業問題。 （記者邱芷柔攝）

2021/12/14 14:43

〔記者邱芷柔／台北報導〕農委會今（14日）舉辦「2021第二屆國家農業科學獎頒獎典禮」，農委會主委陳吉仲指出，「鳳梨釋迦」能夠開拓其他市場順利外銷，靠的就是冷鏈技術的提升，今年的獲獎者中就有開發冷鏈技術的團隊，以科學技術解決具體農業問題。行政院院長蘇貞昌也出席頒獎典禮，他致詞時特別指出此為國家級的獎項，為鼓勵跨領域研發團隊，以實際行動力挺農業，「獎金可以再高一點！」

鳳梨釋迦在台灣水果外銷產值高居第二，但因不耐低溫運輸，長期有過度依賴中國單一市場問題，今年9月中旬中國禁止進口台灣鳳梨釋迦，成為台灣開拓其他市場的契機，農委會日前也宣佈，將以5000公噸為目標，將台灣新鮮與冷凍鳳梨釋迦銷往香港、日本、馬來西亞、新加坡、中東、美國、加拿大及印尼等國家與地區，而克服貯運保鮮技術成為其中關鍵。

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台灣大學園藝暨景觀學系副教授吳俊達率領的團隊，系統性檢視產業鏈，跨域協力研發解決技術，藉由採前減低田間病害感染、提高預冷效率、應用氣調運輸技術，將果實貯運壽命由1至2週延長為3至4週，大幅提升發展遠距市場量能。

吳俊達說，經與貿易商合作執行先導型海運試驗，實測研發成果商業運轉的相容度及成本，成功將鮮果運銷至吉隆坡、杜拜、溫哥華，到貨可售率90%以上，櫥架壽命5至7日，至於日韓市場則研發全果冷凍加工技術，以新型態食用形式，突破檢疫關卡。

「2021國家農業科學獎」是繼2019年首屆後第二次舉辦，共頒發「前瞻創新」、「社經發展」、「產業領航」及「環境永續」4類獎項，包括傑出（獎牌及獎金20萬元）、優選（獎牌及獎金15萬元）及佳作（獎牌及獎狀）等3組團隊，共計12組，另於每類別各擇取1名潛力新秀，頒給千里馬獎（獎牌及獎金5萬元）共計4名，以鼓勵優秀新進研究人員投入農業科技研究的領域。

陳吉仲說，國家農業科學獎著重於改善或解決台灣農業面臨或即將面臨的關鍵問題，並鼓勵研究人員透過跨域整合、團隊合作及問題解決導向為出發點。此次得獎的團隊無論是提升冷鏈、保鮮技術，或是開發天敵昆蟲量產，甚至有運用大數據勾稽出假農民、協助國庫每年省下近500億元的團隊，都以科學實際解決了具體的農業問題，他也強調，農業部門會將研發成果與技術實際運用於農業推廣。

蘇貞昌致詞時大讚陳吉仲為農業團隊「一天到晚跟我要錢」，並笑稱自己向來都是「要5毛給1塊」。蘇也說，沒有農、沒有糧，再多的黃金鑽石寶貝都沒有用，萬一有一天台灣必須只靠自己的糧食餵飽自己的國民，這些都要用盡努力、用盡方法，跨領域投入，所以也期待未來把獎金提高，將獎項榮耀歸給研發團隊，他也會全力支持農委會。

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