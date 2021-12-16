為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    防範中共認知作戰影響公投 國安局成立防治專案

    國安局成立「四大公投」爭訊防治專案，針對中共及境外勢力利用爭議訊息影響公投的預警徵候及情資加強掌蒐。圖為國安局長陳明通。（資料照）

    國安局成立「四大公投」爭訊防治專案，針對中共及境外勢力利用爭議訊息影響公投的預警徵候及情資加強掌蒐。圖為國安局長陳明通。（資料照）

    2021/12/16 09:28

    〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投案18日進行投票，國安局今表示，為防範中共及境外勢力藉機操弄4項公投議題，對台進行認知作戰，影響公投投票意向，國安局自11月18日起至12月24日成立「四大公投」爭訊防治專案，並視情況延長，統合國安單位運用科技偵蒐集人員情報作為，針對中共及境外勢力利用爭議訊息影響公投的預警徵候及情資加強掌蒐。

    立法院內政委員會今邀請行政院副秘書長何佩珊、內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽、中選會副主委陳朝建、國安局副局長陳進廣等相關部會官員，就「落實查察以假訊息進行公投及網路宣傳，如何防範公投各種舞弊情事，避免干擾公民投票正當、合法結果之因應作為」進行專題報告，並備質詢。

    根據國安局提出的書面報告，國安局成立「四大公投」爭訊防治專案，針對中共及境外勢力利用爭議訊息影響公投的預警徵候及情資加強掌蒐，包含針對中共及境外敵對勢力於網路社群平台利用殭屍帳號、機器人帳號散布爭訊與戴風向等作為，積極溯源查證。

    其次，國安局指出，掌蒐國內散布爭議訊息的異常帳號，若涉及不法者，協請警政署、調查局等司法警察機關立案偵辦查處，並適時向國人公開揭露告警，已消弭有關爭議訊息對公投影響效應。

    第三，國安局表示，針對境外操弄爭議訊息的網路社群平台及異常帳號，透過國際交流合作機制，協請共同揭露。

    最後，國安局表示，中共近年持續運用融媒體機制輔以散布爭議訊息等手段，加大對台遂行認知作戰，希望打擊政府威信及影響國人認知的統戰目的，國安局持續掌握中共對台認知作戰策略行為，亦常態性因應國內重大事件成立專案加強蒐報、應處。

    針對明年「九合一」選舉，國安局將偕同各國安單位事前預擬中共對台可能作為及加強掌握具體事證，並機先部署應屬，希望有效防範中共對台統戰活動，以維護國內輿論場域純淨、民主機制順遂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投倒數 趙天麟：「四招」衝高不同意票數
    2021/12/16 08:36

    公投倒數 趙天麟：「四招」衝高不同意票數
    反萊豬影響經貿 會計師公會理事長：公投4個不同意
    2021/12/16 05:57

    反萊豬影響經貿 會計師公會理事長：公投4個不同意

    溫差大免疫失守？免疫力益生菌來支援
    宣傳公投好像看「風景月曆」 陳宗彥貼文獲共鳴
    2021/12/16 05:51

    宣傳公投好像看「風景月曆」 陳宗彥貼文獲共鳴
    反萊豬公投若通過》鄧振中：衝擊台美TIFA 入CPTPP恐被中韓超前
    2021/12/16 05:30

    反萊豬公投若通過》鄧振中：衝擊台美TIFA 入CPTPP恐被中韓超前

    優質國貨代名詞 大同節能勇奪金
    萊豬議題 陳吉仲：美重視國際貿易公平原則
    2021/12/16 05:30

    萊豬議題 陳吉仲：美重視國際貿易公平原則
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播