防範中共認知作戰影響公投 國安局成立防治專案

國安局成立「四大公投」爭訊防治專案，針對中共及境外勢力利用爭議訊息影響公投的預警徵候及情資加強掌蒐。圖為國安局長陳明通。（資料照）

2021/12/16 09:28

〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投案18日進行投票，國安局今表示，為防範中共及境外勢力藉機操弄4項公投議題，對台進行認知作戰，影響公投投票意向，國安局自11月18日起至12月24日成立「四大公投」爭訊防治專案，並視情況延長，統合國安單位運用科技偵蒐集人員情報作為，針對中共及境外勢力利用爭議訊息影響公投的預警徵候及情資加強掌蒐。

立法院內政委員會今邀請行政院副秘書長何佩珊、內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽、中選會副主委陳朝建、國安局副局長陳進廣等相關部會官員，就「落實查察以假訊息進行公投及網路宣傳，如何防範公投各種舞弊情事，避免干擾公民投票正當、合法結果之因應作為」進行專題報告，並備質詢。

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根據國安局提出的書面報告，國安局成立「四大公投」爭訊防治專案，針對中共及境外勢力利用爭議訊息影響公投的預警徵候及情資加強掌蒐，包含針對中共及境外敵對勢力於網路社群平台利用殭屍帳號、機器人帳號散布爭訊與戴風向等作為，積極溯源查證。

其次，國安局指出，掌蒐國內散布爭議訊息的異常帳號，若涉及不法者，協請警政署、調查局等司法警察機關立案偵辦查處，並適時向國人公開揭露告警，已消弭有關爭議訊息對公投影響效應。

第三，國安局表示，針對境外操弄爭議訊息的網路社群平台及異常帳號，透過國際交流合作機制，協請共同揭露。

最後，國安局表示，中共近年持續運用融媒體機制輔以散布爭議訊息等手段，加大對台遂行認知作戰，希望打擊政府威信及影響國人認知的統戰目的，國安局持續掌握中共對台認知作戰策略行為，亦常態性因應國內重大事件成立專案加強蒐報、應處。

針對明年「九合一」選舉，國安局將偕同各國安單位事前預擬中共對台可能作為及加強掌握具體事證，並機先部署應屬，希望有效防範中共對台統戰活動，以維護國內輿論場域純淨、民主機制順遂。

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