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    首頁　>　政治

    公投倒數 趙天麟：「四招」衝高不同意票數

    公投最後四十八小時，民進黨高市黨部總動員上街頭宣講。（記者王榮祥攝）

    公投最後四十八小時，民進黨高市黨部總動員上街頭宣講。（記者王榮祥攝）

    2021/12/16 08:36

    〔記者王榮祥／高雄報導〕公投倒數48小時，身兼民進黨高市黨部主委的立委趙天麟

    今清晨偕同立委劉世芳、許智傑，與多位黨籍議員、議員擬參選人上街頭，向過往民眾宣講四個不同意，他指出最後時刻將啟動四項催票方案，全力衝高高雄的不同意票。

    趙天麟進一步說明四個催票行動方案，包括市長陳其邁與趙天麟電話催票、發送簡訊、製作催票個人化圖檔社群轉發、催票「無限卡」直到公投最後一刻。

    立委趙天麟今與民進黨高市黨部執評委與黨工，偕同立委劉世芳、許智傑，以及張漢忠、簡煥宗、林智鴻、李雅慧、黃文益、邱俊憲等議員，與多位議員擬參選人，共同站上街頭吶喊1218四個不同意、台灣更有力。

    市黨部位於高雄市中華、青海路口，上班尖峰時刻過往人車很多，有民眾比Ｘ手勢呼應綠營，也有機車騎士跟著大喊四個不同意。

    趙天麟說，昨天民進黨中常會上，嘉義、台南、高雄、屏東等縣市首長都到了，就是希望南部要開出超級高票，不管全國開票情況，南部都要一起加油；他透露主席還點名縣市長問要開幾票？市長陳其邁表態要衝全國最高，台南立委王定宇則說要拚得票率最高，民進黨最後目標則是要贏國民黨一票以上。

    在黨部之前，民進黨高市議員康裕成、何權峰、陳慧文、邱俊憲、鄭孟洳，大清早6點多就到澄清湖大門口，鎖定晨運民眾宣講四個不同意，獲得不少熱情回應；康裕成笑說，「報告市長陳其邁，我們拚了」。

    立委趙天麟、劉世芳、許智傑與多位高市議員，清晨上街頭宣講四個不同意。（記者王榮祥攝）

    立委趙天麟、劉世芳、許智傑與多位高市議員，清晨上街頭宣講四個不同意。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市黨部全力催票，要衝全國最多不同意。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市黨部全力催票，要衝全國最多不同意。（記者王榮祥攝）

    康裕成等多位民進黨高市議員，清晨在澄清湖門口向晨運民眾宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

    康裕成等多位民進黨高市議員，清晨在澄清湖門口向晨運民眾宣講四個不同意。（記者王榮祥翻攝）

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