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    控執政黨公投10大奧步 陳玉珍：中選會在睡覺？

    國民黨團總召費鴻泰。（資料照）

    國民黨團總召費鴻泰。（資料照）

    2021/12/15 11:36

    〔記者陳昀／台北報導〕1218公投最後到數，立法院國民黨團今開記者會指控執政黨有10大奧步，包含用五倍券買票、豔舞宣傳色誘豬哥、國營事業公然登廣告反公投，還有鄰里長在公投通知單夾「4個不同意」文宣等，國民黨團書記長陳玉珍高喊，「民進黨麥擱亂啊，中選會、NCC在睡覺嗎？」

    國民黨團總召費鴻泰表示，十大奧步包含用五倍券買票、行政專機變霸王機、拿公帑假宣傳真反公投、利用民團製造假民意、假民調、暗黑網軍散播梗圖帶風向、國營事業表忠登廣告、假訊息、豔舞宣傳色誘豬哥、中選會變助選會。

    費鴻泰批評，蘇貞昌11月底在南投宣講時聲稱，五倍券比買票還「齊勻」，投不投票都拿得到5000塊，令人不齒，這都是人民納稅錢、全部舉債，主要是為了紓困振興，結果達到成效嗎？最高行政首長講出心裡的話，讓人感到悲哀。

    費還提到，今早有民眾投訴，收到的公投通知單夾雜「4個不同意」文宣，顯然就是鄰里長或里幹事所為，另有個網路表單，填名字、地址就收到一大包幫民進黨公投宣傳的文宣面紙，卻沒有標明任何單位，政府真有錢，敢做小偷的事，又不敢公開承認；對於公投宣講現場的艷舞表演，也沒看到民進黨婦女部、范雲等女權立委說話，對物化女性一點指責都沒有。

    陳玉珍表示，鄭重呼籲「民進黨麥擱亂啊」，這次公投看到執政黨將中華民國的民主基礎破壞殆盡，總統搭行政專機公投宣講不付油錢，文官說不用回答立委，完全是黨政不分，國庫通黨庫。

    陳玉珍指出，公投法明定，國營事業不能挹注經費於選舉中，國營事業卻大剌剌在報紙刊登公投相關廣告，民進黨宣講現場的活動背板還公開撒謊，把珍愛藻礁改成停建三接、反萊豬變成禁美豬，難道因為前面站的是蔡總統、蘇貞昌，NCC就不敢辦了嗎？所謂獨立機關、中立單位，中選會、NCC都在睡覺嗎？

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