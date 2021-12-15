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    首頁　>　政治

    4大公投週六投票受矚目 政院明聽取中選會報告

    行政院長蘇貞昌。（資料照）

    行政院長蘇貞昌。（資料照）

    2021/12/15 10:21

    〔記者李欣芳／台北報導〕重啟核四等4大公投案將在本週六舉行投票，當天投票結果受到各界矚目，行政院明天將召開院會，主持院會的行政院長蘇貞昌將聽取中選會陳報「公投整備情形」報告，並可望就投票秩序的維護做進一步裁示，當天公投的投票時間從上午8點至下午4點。

    由於這次公投沒有綁大選，因此估計週六晚間就可得知投票結果。中選會已表明，為維護投票秩序和投票權利，政黨或任何人如果在投票日在投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，已達妨害或擾亂投票者，選監檢警人員將本權責依法處理。

    公投與選舉不同的是，投票當天仍可進行宣傳，不過中選會日前說明，公民投票法雖未禁止政黨或任何人於公投日為公投宣傳或引述民調，但相關行為仍應受法律之規制。

    依公民投票法第42條規定：「在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5000元以下罰金。」，又刑法第147條規定：「妨害或擾亂投票者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。」。

    有關投票資格，這次公民投票，投票權人年齡資格，以法定公投日（即110年8月28日）前一日已滿18歲以上者為限，也就是民國92年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權，至於110年8月28日以後（包括當日）才滿18歲者，尚無本次公投投票權。

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