全台唯一！竹市有第5張公投票 媽媽們訴求「喝好水」拚10萬人同意

「我們要喝乾淨水」行動聯盟呼籲政府面對現存的飲水污染風險，包括垃圾山、污染性工廠、家庭污水污染源等問題。（取材自臉書）

2021/12/14 17:17

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕四大公投案週六即將投票，新竹市民是全台唯一有地方性公投的地方，名稱為「喝好水公投」，民眾將可拿到第五張公投票，投票決定市府是否訂定廢污水管理自治條例，將工業等廢污水專管回收，不排入引用取水口上游等。

新竹市地方公投案主文為「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」

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發起人之一、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝說，因為自來水喝起來有怪味，後來發現大新竹飲用水取水口上游有工業廢水、垃圾場廢水及家庭污水排入頭前溪，因此與多名媽媽成立「我們要喝乾淨水」行動聯盟，呼籲政府面對現存的飲水污染風險，包括垃圾山、污染性工廠、家庭污水污染源等問題。

她表示，大新竹飲用水源長期存有工業廢水及家庭污水污染風險，且因氣候變遷，頭前溪豐水期及枯水期愈來愈明顯，唯有訂定廢污水管理自治條例，才能確保民眾享有乾淨水。

彭桂枝說，2019年「我們要喝乾淨水」行動聯盟透過6000多票連署，提出「喝好水地方公投」，呼籲地方政府應制訂廢污水管理自治條例，禁止廢污水混入飲用水及灌溉水取水口上游。依法有效同意票達投票權人總額4分之1以上就通過，聯盟希望這項地方性公投能獲得10萬張以上同意票。

新竹市選委會表示，地方性公民投票案第1案的選舉人數35萬7083人，選票顏色為綠色，預計今天印製完成。

新竹市政府表示，市長林智堅對於喝乾淨水公投表達支持，也一直都有推動相關政策，包括竹市在飲用水的部分，已有修訂新竹市下水道管理自治條例，禁止新竹市轄內湳雅取水口上游頭前溪水體排放事業廢水，並積極爭取桃竹幹管北水南送。

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