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    何志偉下戰帖邀蔣萬安辯論 「是否同意重啟核四？」

    民進黨立委何志偉。（何志偉國會辦公室提供）

    民進黨立委何志偉。（何志偉國會辦公室提供）

    2021/12/14 10:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕12月18日四大公投投票日進入倒數計時階段，台灣民眾黨發言人張清俊昨親自前往民進黨立委何志偉辦公室、國民黨立委蔣萬安辦公室，邀請兩人同台辯論。對此，何志偉今表示，公投議題必須就事論事，蔣委員的「四個同意」就是同意重啟核四嗎？「我願意辯論，出來說清楚、講明白，那蔣萬安你的態度呢？」

    張清俊今於臉書上表示，公投不該是藍綠對決，民進黨也好，國民黨也罷，現在最在意的，是基本盤有沒有催出來，而這些支持者們，可能連四大公投的主文都沒讀過，只有天天被洗腦「四個同意」或「四個不同意」，至於同意什麼？不同意什麼？還沒聽清楚，就被勁歌熱舞給帶走了注意力。

    張清俊說，將公投變成選舉，不是一個成熟的民主政黨該有的樣子；因此，他昨天與另一位黨發言人楊寶楨分別前往何志偉、蔣萬安辦公室，表達民眾黨希望能夠與他們同場辯論的想法，時間地點任挑選，越快越好，並靜候他們的回應。

    對此，何志偉今表示，公投議題必須就事論事，每一位政治人物都有責任義務說清楚、講明白，就像他過去參加幾場公投辯論和說明會，「這是我們的責任」。

    何志偉質疑，蔣萬安的「四個同意」就是同意重啟核四嗎？他應該把引述的數據和出發點說清楚、講明白，不能再閃避了。他強調，未來如果真的重啟核四，將危及到每一位台北市民的身家安全，「我願意辯論，願意在民眾黨的邀請下，出來說清楚、講明白，那蔣萬安你的態度呢？」

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